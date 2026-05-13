Tras 12 días de ausencia, aseguran que Rocha Moya goza de salud y se mantiene en Sinaloa

La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Velarde, afirmó que Rubén Rocha Moya se encuentra en su casa y goza de buena salud, después de haber solicitado licencia para separarse de su cargo y ser investigado por las autoridades federales.

Debido a que Rocha Moya no a reaparecido públicamente desde el pasado 1 de mayo, se ha especulado acerca de su paradero, pero todas las versiones son falsas, reiteró la mandataria estatal.

Yeraldine Bonilla aseguró que el mandatario con licencia se encuentra en su domicilio y en perfectas condiciones. Especial

“Es falsa la información, él se encuentra en su casa, se encuentra muy bien”, respondió tajantemente.

Además, reveló que tampoco solicito mayor seguridad, después del ataque a balazos a una de sus propiedades en la colonia Las Quintas, donde vivió un tiempo con su familia.

El ataque se registró el pasado sábado 9 de mayo, pero el inmueble se encontraba vacío desde hace más de una década, según la versión de las autoridades locales.

Sin embargo, Bonilla Velarde no aclaró el lugar exacto de la propiedad donde aparentemente se encuentra Rocha Moya, después de su solicitud de licencia, y al menos en la privada del sector Musalá, donde tiene una de sus residencias, no se observa seguridad.