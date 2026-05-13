Guadalajara lanza transporte público gratuito y hasta con aire acondicionado

El Gobierno de Jalisco, a través del Sistema de Tren Eléctrico Urbano y el ayuntamiento tapatío, lanzó el servicio de transporte público gratuito “Guadalajara te Lleva”, en beneficio de habitantes de zonas como Huentitán, Lomas del Paraiso y El Batán.

Se trata de 10 camionetas con capacidad para 14 pasajeros por unidad, equivalente a 2200 personas diarias.

Pablo Lemús, gobernador de Jalisco, resaltó que el servicio de transporte público “Guadalajara te Lleva” es gratuito, tiene aire acondicionado y es cómodo.

El gobernador de Jalisco añadió que el compromiso de su gobierno y el del municipio de Guadalajara, encabezado por la presidenta Vero Delgadillo, es dar un transporte digno a las y los tapatíos, mientras que a nivel estatal, a las y los jalicienses.

La frecuencia de paso de cada unidad de este transporte público gratuito es de 10 minutos y tiene una extensión de 35 kilómetros distribuidos en dos circuitos.

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Doña Beatriz, una vecina del lugar, resalta que esta nueva ruta de transporte público gratuito es una gran alegría, porque era una zona que “estaba como olvidada”.

Detalló que previo al inicio de estos recorridos mucha gente tenía que caminar “hasta la calzada a tomar el Macrobús, por lo que esta nueva ruta “los va a ayudar muchísimo”.

El servicio comenzó a funcionar desde este miércoles y facilita el acceso desde zonas habitacionales hacia corredores de transporte masivo”.

El Gobierno del estado destaca que este servicio, con el que ya se puede enlazar fácilmente con Mi Macro Calzada, Mi Macro Periférico, Línea 1 del Tren Ligero y las rutas C-107 y A-16, ya beneficia a más de 60 mil personas, en 15 colonias de la zona.

Camioneta que forma parte del programa de transporte público Jalisco te Lleva Foto: FB Pablo Lemus Navarro

EN CDMX ponen en marcha 17 nuevos trenes ligeros

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio el banderazo de salida a 17 nuevas unidades del Tren Ligero “El Ajolote”, con una inversión de mil 400 millones de pesos, con el objetivo de mejorar la movilidad en el sur de la capital.

Durante el evento, la mandataria capitalina destacó que con la incorporación de estos trenes se duplicará la capacidad de traslado de usuarios en la ruta Tasqueña-Xochimilco, al pasar de 130 mil a 250 mil personas diarias. Además, señaló que con estas unidades el sistema contará con un total de 35 trenes en operación.

Brugada explicó que los nuevos convoyes cuentan con doble cabina, lo que permite ampliar el espacio en cada unidad, además de incorporar cámaras de videovigilancia. De esta forma, la capacidad por viaje se incrementa de 375 a 750 pasajeros.

Indicó que se reducirán los tiempos de traslado y espera. Actualmente, el recorrido de 18 estaciones a lo largo de 13 kilómetros toma alrededor de 40 minutos; sin embargo, con las nuevas unidades se prevé disminuir este tiempo, además de reducir la espera de los usuarios de ocho a cuatro minutos.

Acompañada por integrantes de su gabinete y legisladores del Congreso de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno adelantó que también se contemplan obras vehiculares complementarias, como la construcción de puentes, con el fin de evitar que los trenes se detengan en cruces semaforizados y hacer más eficiente el servicio.

Con la incorporación de estas unidades, el sistema contará con una flota total de 34 trenes en operación.

jcp