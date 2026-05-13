Colima adelanta fin del ciclo escolar por calor y lluvias

La Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno de Colima determinó adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 para estudiantes de educación básica y media superior incorporados a la Secretaría de Educación Pública (SEP), debido a las altas temperaturas y la posibilidad de lluvias intensas en la entidad.

De acuerdo con la dependencia estatal, el próximo 25 de junio será el último día de clases para alumnas y alumnos, mientras que el 26 de junio se desarrollará la sesión de Consejo Técnico Escolar dirigida al personal docente.

La autoridad educativa explicó que entre el 29 de junio y el 1 de julio se llevarán a cabo actividades administrativas y festivales de fin de cursos, en tanto que los días 2 y 3 de julio estarán destinados al taller intensivo para figuras educativas, con lo que concluirán formalmente las actividades del ciclo escolar.

La Secretaría de Educación y Cultura señaló que la medida fue definida tras un proceso de análisis y valoración con autoridades y figuras educativas, priorizando “la salud, seguridad y bienestar de niñas, niños y adolescentes”, sin afectar el cumplimiento de los programas académicos establecidos.

En el caso de escuelas particulares, la dependencia indicó que tendrán flexibilidad para concluir el ciclo escolar conforme a su propia planeación académica, siempre que se garantice el cumplimiento de los contenidos educativos.

Asimismo, informó que el inicio del próximo ciclo escolar 2026-2027 permanecerá sujeto a la publicación oficial del calendario escolar que emita la SEP.

De acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil, en las últimas semanas se han registrado temperaturas elevadas y se prevé que continúen máximas de entre 35 y 40 grados centígrados en distintas regiones del estado.

Altas temperaturas en Colima Foto: Abraham Acosta Martínez

JCS