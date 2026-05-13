Sujeto ataca con cuchillo a policía durante una revisión preventiva

Una persona que presuntamente padecía una alteración en su estado mental fue detenida por elementos de la Policía de San Pedro, en Nuevo León, luego de atacar con un arma blanca a un oficial municipal, a quien lesionó en una mejilla durante un operativo realizado la tarde de este miércoles en la colonia Lomas del Valle.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Roberto Garza Sada y Sierra Verde, en el sector residencial, luego de que se reportara la presencia de un hombre que deambulaba de manera sospechosa por la zona y aparentemente mostraba una conducta agresiva.

De acuerdo con las autoridades municipales, un oficial se aproximó al individuo identificado como Andrés, de 25 años de edad, para abordarlo y realizarle una revisión preventiva. Sin embargo, durante la intervención, el hombre reaccionó violentamente y sacó un cuchillo con la que hirió al policía en el rostro.

La agresión provocó la movilización de otros elementos municipales, quienes lograron controlar y someter al sospechoso para evitar que la situación escalara o que hubiera más personas lesionadas.

Tras la agresión, el oficial recibió atención inmediata por parte de paramédicos y posteriormente fue trasladado a un hospital para una valoración médica más detallada. Aunque presentó una herida en una mejilla, autoridades señalaron que se encuentra estable y fuera de peligro.

El presunto agresor fue detenido por elementos de la corporación y trasladado a las instalaciones del C2 municipal, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes mientras se determina su situación legal.

De manera preliminar, trascendió que el hombre podría padecer una alteración en su estado mental, situación que también será evaluada por las autoridades dentro de las investigaciones iniciadas tras el ataque.

Momentos después de lo ocurrido, el municipio de San Pedro confirmó mediante un comunicado en redes sociales que la situación había sido controlada y que el elemento lesionado se encontraba estable.

La autoridad municipal informó que "la situación reportada en Lomas del Valle se encuentra bajo control. Tras un reporte en una propiedad privada, un sujeto agredió a un oficial y fue detenido. El oficial se encuentra estable”.

Hasta el momento no se ha dado a conocer si el hombre contaba con antecedentes o si anteriormente había sido reportado por vecinos de la zona, ya que se informó que Andrés es residente de la colonia Jerónimo Siller, también en San Pedro.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer completamente cómo ocurrieron los hechos y determinar las condiciones en las que actuó el presunto agresor.

jcp