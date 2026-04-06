Transportistas piden quitar retén situado en Sonora: Segob

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob), una de las demandas aún por resolver a transportistas que decidieron bloquear accesos carreteros este lunes es la de quitar un retén localizado en la zona norte del país donde recientemente se aseguraron casi dos toneladas de cocaína.

El subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera, explicó que la petición fue planteada al Gobierno federal desde noviembre del año pasado en el marco de las mesas de diálogo instaladas para atender las demandas de productores agrícolas y transportistas.

El funcionario expuso que los transportistas reclaman mayor seguridad en sus traslados por parte de las autoridades y contemplar la eliminación del retén situado en Sonora, disminuiría precisamente no solo la seguridad de ellos, sino la del resto de las personas que pasan por ese tramo.

"Reclaman mayor seguridad, pero por el otro lado nos piden que quitemos retenes en carreteras. Por ejemplo, el retén que conduce hacia la frontera de Estados Unidos por el estado de Sonora, pues si quitáramos ese retén, déjenme les digo que en ese retén el gobierno, las distintas autoridades han detenido todavía la semana pasada más de mil kilogramos de cocaína; o sea, es hasta por seguridad de ellos mismos que tenemos esos retenes", explicó.

Yáñez Centeno consideró que si los transportistas han tenido problemas con este filtro de seguridad, pueden presentar su denuncia para que sea atendida.

Agregó que la autoridad federal les ha proporcionado un número telefónico en el que de manera ágil pueden denunciar en tiempo real cualquier intento de salto o incidente que suceda durante sus traslados en carretera.

El retén en el que se encontraron casi dos toneladas de cocaína este fin de semana se conoce con el nombre de Cucapah y se ubica en San Luis Río Colorado, Sonora.

En ese lugar, elementos del ejército mexicano y de la guardia nacional encontraron la droga después de inspeccionar un tractocamión como parte de la estrategia nacional de seguridad pública enfocada en disminuir el trasiego de sustancias ilegales en la frontera.

La revisión al vehículo arrojó mil 877 paquetes con cocaína y fue posible detener a dos personas, se reportó el fin de semana pasado.

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JCS