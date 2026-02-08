Hallan cuerpo de expolicía jubilada en fosa clandestina de Navolato, Sinaloa

El cuerpo de una mujer expolicía fue localizado al interior de una fosa clandestina encontrada por madres buscadoras en el municipio de Navolato, Sinaloa.

La policía jubilada se encontrada desaparecida desde el 22 de marzo de 2025, después de haber sido privada de la libertad junto a otros integrantes de su familia.

Se trata de Hendrika María Derks Martínez, de 59 años de edad, quien logró ser identificada gracias a sus prendas de vestir y señas particulares todavía visibles en su cuerpo, encontrado en avanzado estado de descomposición en el poblado Cofradía de la Loma en Navolato.

Su cuerpo fue localizado junto a otra persona, todavía no identificada, al interior de una fosa clandestina encontrada durante una búsqueda positiva del colectivo Madres en Luchas por tu Regreso a Casa.

Sin embargo, a pesar de la identificación visual, se deberá esperar a conocer el resultado de las pruebas de genética, para determinar su identidad de manera oficial, señalaron las autoridades en el sitio.

La ficha de búsqueda de la expolicía Foto: Especial

A Hendrika Derks se la llevaron junto a otros familiares

A Hendrika Derks se la llevaron junto a su hija Kennet de 28, y a sus nietos Kennay Javier y Jimmy Dominik, de 9 y 10 años respectivamente, quienes fueron localizados con vida, unos días después.

De acuerdo a las autoridades, todos se encontraban al interior de un domicilio, cuando llegaron hombres armados y se los llevaron por la fuerza. Junto a ellos, fue privado de la libertad un hombre, identificado como Alberto, a quien localizaron sin vida al siguiente día.

Familiares y amigos de Hendrika realizaron protestas para exigir su localización, pero nada se supo de su paradero desde aquel momento.

