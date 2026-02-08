Durango suma más de 47 mil vacunas aplicadas contra sarampión; reporta 19 casos

Las autoridades sanitarias de Durango suman alrededor de 47 mil 800 vacunas aplicadas contra el sarampión desde el mes de abril del 2025 a la semana que recientemente concluyó.

Citlali Solís, directora de Salud Pública de la Secretaria de Salud, sostuvo que se han aplicado 6 mil vacunas de dosis cero que se aplican de los 6 a los 11 meses de edad.

Mientras que a partir del año de edad se aplicaron en el mismo periodo más de 19 mil vacunas; en el grupo de los 2 a los 5 años cerca de 6 mil vacunas; de 6 años más de 3 mil vacunas.

De 7 a 9 años más de mil 800 vacunas; de los 10 a los 19 años cerca de 6 mil vacunas y de los 20 a 29 años alrededor de 6 mil vacunas, para un total de 47 mil 800 vacunas.

Personal de Salud aplica vacuna contra sarampión en calles de Durango Foto: Especial

Estas son cifras aproximadas, se van haciendo los cortes constantemente, si hemos tenido un incremento en la vacunación de los módulos tanto fijos como de drive thru, que se han puesto desde el pasado mes de diciembre”.

Recordó que se tienen 19 casos de sarampión, distribuidos de la siguiente manera: 12 en Durango, 1 en Gómez Palacio, 5 en Mezquital y uno en Vicente Guerrero

La funcionaria detalló que de estos 19 pacientes infectados por sarampión, 6 son adultos de entre los 21 a 47 años; 4 adolescentes de 10 a 17 años de edad; y 9 niños de 1 y 8 años de edad, con mayor presencia del padecimiento en el grupo de 7 y 8 años.

En lo que se refiere a la institución, 4 son del IMSS, 3 al ISSSTE y 12 a la Secretaria de Salud, por lo que invitó a la población a acudir al llamado de la vacunación ya que no hay mejor herramienta de protección.

EN CDMX habrá 500 sitios de vacunación

Por Georgina Olson

Al iniciar la campaña de vacunación contra el sarampión 2026 en la Ciudad de México, en el bosque de Chapultepec, la jefa de gobierno, Clara Brugada expresó que habrá 500 sitios para vacunarse en toda la ciudad y el objetivo es "adelantarnos al sarampión".

Detalló que la alerta que emitió la Organización Mundial de Salud (OMS), sobre la concentración de casos en la región es una "señal clara de alerta y exige la prevención, la vacunación y la respuesta temprana para evitar la propagación de este virus. Por eso, el día de hoy, vamos a conocer el despliegue de un operativo territorial de vacunación contra el sarampión en la Ciudad de México".

Brugada dio a conocer que habrá 500 puntos y acciones de vacunación en toda la ciudad "Hago un llamado a todos los capitalinos y capitalinas, a todos los que atraviesan por esta ciudad todos los días, a todos los que transitan por la Ciudad de México que nos ayuden, que nos ayudemos todos para que no permitamos que el sarampión se propague".

Detalló que habrá 21 puntos de vacunación con horario extendido en las 16 demarcaciones "Es decir, estamos hablando de que en cada demarcación territorial de la ciudad vamos a tener puntos estratégicos que van a trabajar de 9 de la mañana a 11 de la noche" y a lo largo del día se dará a conocer en las redes sociales del gobierno de la ciudad, la ubicación de esos 21 puntos.

Uno de los sitios de vacunación será el zócalo de Coyoacán "en el Jardín Hidalgo de Coyoacán en donde va a estar -un puesto de vacunación- y los lugares más emblemáticos" de las alcaldías. Además habrá 50 puntos fijos en lugares de alta concentración "en Chapultepec, el Zócalo, la Alameda, afuera del mercado de Sonora" entre otros sitios.

Brugada detalló que en la campaña de vacunación participan 1500 personas "que provienen tanto del IMSS-Bienestar, del IMSS, del Issste, también vienen de la Secretaría de Salud, del Gobierno de la Ciudad y también de la Universidad de la Salud, como de las fuerzas federales que tendrán una tarea específica en la ciudad".

En el lanzamiento de la campaña de vacunación contra el sarampión 2026, realizada a un costado de la puerta de los Leones en Chapultepec, donde cientos de personas se dieron cita y se formaron para ser vacunadas, Brugada detalló que también habrá 100 puntos de vacunación en estaciones del Metro y en paradas de otros medios de transporte y se lanzará una campaña de vacunación en territorio, empezando por las alcaldías Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Gustavo A Madero.

