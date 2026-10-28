"Transformó al país": Sheinbaum lamenta la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó sus condolencias por el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a quien calificó como un hombre de principios firmes cuya trayectoria resultó determinante para la transformación de la vida política y la consolidación de la democracia en la historia contemporánea del país.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, la mandataria rindiós un homenaje a la dignidad y convicción republicana del emblemático líder de la izquierda mexicana, resaltando la trascendencia de las luchas sociales y políticas que abanderó a lo largo de más de cuatro décadas.

"En 1988 debió haber sido reconocido como presidente", asevera la mandataria

En su pronunciamiento, la jefa del Ejecutivo federal enfatizó el hito histórico que representó la contienda presidencial de 1988, en la cual Cárdenas Solórzano encabezó el Frente Democrático Nacional frente al aparato de Estado.

"Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país. Su papel en la historia contemporánea de México es fundamental. En 1988 abanderó un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanas y mexicanos. Aquella histórica jornada electoral, en la que debió haber sido reconocido como presidente, marcó el inicio de la transformación democrática", sostuvo la presidenta.

Asimismo, Sheinbaum Pardo subrayó la herencia política del líder moral del PRD, señalando que en todo momento supo ser fiel al pensamiento soberanista de su padre, el expresidente Lázaro Cárdenas del Río.

Condolencias a la familia Cárdenas y reconocimiento a su memoria

La titular del Ejecutivo concluyó su mensaje manifestando su solidaridad directa con los deudos del ingeniero, reafirmando que el aporte institucional del exjefe de Gobierno del Distrito Federal permanecerá en el acervo cívico del Estado mexicano.

"Hijo del general Lázaro Cárdenas, supo honrar ese legado con una trayectoria congruente, siempre fiel a la defensa de la soberanía nacional y las causas sociales. Su dignidad y convicción republicana quedan como un referente imprescindible para nuestra nación. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, a toda su familia, amigos y seres queridos. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano vive por siempre en la historia de México", puntualizó.