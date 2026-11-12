Rescatan a trailero atado de manos tras robo de unidad en la México-Querétaro

Atado de manos y abandonado a un costado de la autopista México-Querétaro terminó un operador de transporte de carga, luego de ser interceptado por sujetos desconocidos que lo despojaron del tractocamión que conducía durante las primeras horas de este jueves.

El conductor fue encontrado en el tramo carretero que conecta Jilotepec con la comunidad de La Cañada, en Tepeji del Río, Hidalgo, donde permanecía inmovilizado tras el atraco.

Su presencia fue detectada por otro transportista que transitaba por el lugar y decidió detenerse para auxiliarlo. El momento del hallazgo quedó registrado en un video, en el que se observa al operador con las manos sujetas mientras recibe ayuda de su compañero.

Tras ponerlo a salvo, el trailero solicitó la intervención de los servicios de emergencia y de las corporaciones policiales para atender a la víctima y reportar el robo de la unidad.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron para hacerse cargo de las diligencias correspondientes y dar seguimiento al caso.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la recuperación del tractocamión ni se han precisado las características de la carga que transportaba.