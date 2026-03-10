Tráiler vuelca y queda colgado en puente de la autopista de Occidente | VIDEO

Un cierre total de la autopista de Occidente tuvo lugar esta mañana a la altura del kilómetro 175, cerca del municipio de Maravatío, Michoacán, luego de presentarse un aparatoso accidente tras la volcadura de un tráiler.

De acuerdo con los reportes, el percance ocurrió durante las primeras horas de este martes 10 de marzo de 2026, generando alarma entre automovilistas que transitaban por el lugar luego de ver las condiciones en las que quedó la unidad pesada, que terminó colgando de un puente.

Debido al impacto que generó entre los testigos, estos alertaron a las autoridades sobre la situación, quienes a su vez solicitaron unidades de auxilio. Al lugar arribó la Guardia Nacional división carreteras, quienes cerraron la vialidad para evitar mayores riesgos y poder hacer las maniobras pertinentes.

Se porta un muerto, así fue el accidente

De acuerdo con información de medios locales, el operador perdió el control de la unidad y chocó contra la barrera metálica de contención ubicada del lado izquierdo de la vialidad, cuando circulaba en dirección de Morelia hacia la Ciudad de México.

Tras el impacto, la cabina del tráiler se proyectó hacia un desnivel sobre un puente y cayó varios metros, mientras que el conductor aparentemente salió expulsado de la unidad.

Según el reporte preliminar, el motor del vehículo pesado habría caído sobre el conductor, quien murió en el sitio debido a la gravedad de las lesiones.

