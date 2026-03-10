Hernán "N", 'El Abuelo', busca amparo contra extradición; juez desecha demanda

Un juez federal rechazó el amparo promovido por Hernán “N”, identificado también como “El Abuelo” y señalado como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, quien buscaba frenar una posible extradición a Estados Unidos mientras permanece recluido en un penal de máxima seguridad.

La demanda de garantías fue presentada ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal, con sede en Toluca, pero el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez determinó desechar el recurso, al considerar que el acto reclamado no existe formalmente y por lo tanto es jurídicamente improcedente.

En su demanda, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco argumentó que decidió recurrir al juicio de amparo luego de que, según su testimonio, custodios del penal le informaron que existía una orden de extradición en su contra.

De acuerdo con el escrito presentado ante el tribunal, el interno relató que el 5 de marzo de 2026, personal del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano le comentó que “ya me iba al gabacho”, presuntamente porque autoridades estadounidenses lo reclamaban.

El exfuncionario agregó que esa versión se reforzaba con notas periodísticas de circulación nacional, aunque reconoció que hasta el momento no ha recibido notificación oficial de un procedimiento de extradición por parte de autoridades mexicanas o estadounidenses.

Juez concluye que no existe un acto legal

Al analizar el caso, el juez federal concluyó que la solicitud de amparo no cumple con los requisitos legales, ya que el acto reclamado no está acreditado jurídicamente.

En la resolución se establece que el juicio de amparo no procede contra actos futuros o de realización incierta, debido a que debe existir una afectación real y actual en la esfera jurídica del promovente para que el tribunal pueda intervenir.

De acuerdo con el juez Niño Jiménez, el temor del promovente no constituye por sí mismo una violación a derechos fundamentales, por lo que no se configura una situación jurídica que justifique la intervención del Poder Judicial.

Comentarios no constituyen notificación oficial

La resolución también destaca que los custodios del centro penitenciario no tienen facultades legales para notificar procedimientos judiciales o de extradición, por lo que sus comentarios no pueden considerarse evidencia de que exista un proceso formal.

El juez explicó que tampoco las notas periodísticas presentadas por la defensa acreditan la existencia de una solicitud oficial de extradición, ya que en dichas publicaciones no se confirma la apertura de un procedimiento legal en su contra.

Según la resolución el sólo temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica.

Hernán “N” ha sido identificado por autoridades como presunto líder del grupo criminal conocido como “La Barredora”, organización vinculada con actividades delictivas en el sureste del país.

El exfuncionario fue además colaborador del exgobernador de Tabasco Adán Augusto López Hernández, durante su paso por la administración estatal.

Actualmente permanece recluido en el penal federal del Altiplano, mientras continúan los procesos judiciales en su contra.

