Conceden suspensión provisional a Diego ‘N’, exalcalde de Tequila

Un juez del orden federal, concedió una suspensión provisional a Diego N, exalcalde del municipio de Tequila, Jalisco, acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado, extorsión y secuestro.

Dicha resolución pausa de forma momentánea el proceso penal que enfrenta por los presuntos delitos antes mencionados sin embargo, la medida no implica su liberación ni modifica las medidas cautelares que enfrenta actualmente.

De acuerdo a la información, el caso continúa bajo revisión mientras se analiza si el exfuncionario logra revertir la vinculación a proceso que se le dictó previamente. En este contexto, el juez Jorge Adrián Cruz Flores, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, fue el que admitió la demanda de amparo y otorgó la suspensión provisional.

¿Qué significa la suspensión?

Con esta medida, el juez de control responsable de la causa penal podrá continuar con el procedimiento hasta la etapa intermedia. Sin embargo, deberá detener cualquier avance hacia la apertura del juicio oral.

Derivado de lo anterior, el juzgador estableció que la audiencia para decidir si se concede la suspensión definitiva se realizará el próximo 17 de marzo. También precisó que otorgar la medida cautelar no afecta el interés social ni viola disposiciones de orden público.

Datos de la FGR, señalan que Diego 'N' habría formado parte y participado en una red criminal vinculada con el CJNG. Cuartoscuro

¿De qué se le acusa al exalcalde?

Datos de la Fiscalía General de la República (FGR), señalan que Diego N habría formado parte y participado en una red criminal vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las indagatorias señalan que el exfuncionario presuntamente estuvo involucrado en secuestros, torturas y presiones contra comerciantes y empresarios del sector tequilero, principal actividad económica del municipio que gobernaba.

Según la carpeta de investigación de la FGR, se identifican como operadores clave a Julio César Limón Trigueros, jefe de gabinete municipal, y a Severo Flores Mendoza, alias El Rey Mago.

Testimonios de víctimas señalan que Limón Trigueros coordinaba la estructura política interna del ayuntamiento y supuestamente encubría actividades ilícitas de funcionarios, además de facilitar la protección de la red frente a posibles acciones legales.

fdm