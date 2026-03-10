Conoce tres historias de liderazgo femenino dentro de Coca-Cola FEMSA

La innovación, la resiliencia y la equidad de género fueron algunos de los temas centrales del e-binar “Liderazgo Femenino que Crea el Futuro”, presentado por Coca-Cola FEMSA, donde tres directivas de la compañía compartieron sus experiencias sobre la toma de decisiones y los desafíos de dirigir áreas estratégicas en la embotelladora más grande por volumen de ventas del Sistema Coca-Cola.

Durante la conversación, moderada por la periodista Crystal Mendivil, participaron Catherine Reuben, vicepresidenta de Asuntos Corporativos; Camila Amaral, vicepresidenta de Legal; y Tania Alanis, directora de Estrategia de Marketing, quienes también reflexionaron sobre la participación de las mujeres en puestos de liderazgo.

Catherine Reuben destacó que la empresa cuenta con más de 90 mil colaboradores en América Latina, de los cuales cerca de 50 mil trabajan en México. Señaló que su trayectoria en distintos países le permitió entender las particularidades culturales de cada mercado.

“Cada país tiene su propia idiosincrasia, sus propios gobiernos, y poder aprender de esa multiculturalidad me ayudó muchísimo para los retos que tuve que asumir al llegar al corporativo”, comentó.

Además, exaltó la importancia de eliminar los prejuicios en el entorno laboral y permitir que el talento se desarrolle sin distinción de género. Por ejemplo, a través de programas internos se han abierto oportunidades para que mujeres ocupen puestos que antes se consideraban exclusivos para hombres, como operar montacargas o conducir unidades de distribución.

Desde la perspectiva legal, Camila Amaral explicó que tener presencia en diez países implica enfrentar distintos marcos regulatorios, además de cumplir con los requisitos que exige cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores y en la Bolsa de Nueva York.

“Hoy los números de Coca-Cola FEMSA son muy avanzados en mujeres en posiciones de liderazgo; llegamos al 31.8% y vamos por más”, indicó.

Por su parte, Tania Alanis abordó los retos de impulsar la transformación digital en una industria operativa. Planteó que esta adopción tecnológica requiere entender los cambios en los hábitos de consumo y adaptar la estrategia comercial para responder a las nuevas dinámicas del mercado.

“Para poder atender a todos nuestros consumidores primero tienes que entender qué necesitan y buscar diferentes formas de darles un mejor servicio o mejores productos”, explicó.

El papel de las mujeres en la economía

La vicepresidenta de Asuntos Corporativos, Catherine Reuben, puntualizó que en México seis de cada diez tiendas de abarrotes son lideradas por mujeres, consciente de ello, la empresa impulsa programas de capacitación y desarrollo para fortalecer sus negocios.

Al cierre del encuentro, las líderes coincidieron en que uno de los principales legados que buscan dejar en la compañía es consolidar una cultura basada en valores, diversidad y oportunidades de crecimiento, con el objetivo de que más personas, sin importar su origen o género, puedan acceder a posiciones de liderazgo en una empresa con el renombre de Coca-Cola FEMSA.

El e-binar “Liderazgo Femenino que Crea el Futuro”, demostró que la presencia de las mujeres en puestos directivos no solo transforma las estructuras internas, sino también la forma en que las empresas se adaptan a los cambios sociales, tecnológicos y económicos.