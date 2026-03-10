Ricardo Monreal afina agenda legislativa en San Lázaro; dos temas estarán en discusión

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila se reunió este martes 10 de marzo con los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la cual preside, con el fin de establecer la agenda que se abordará en el pleno esta semana.

En este sentido, por medio de sus redes sociales, el originario de Zacatecas confirmó la discusión, y en su caso, aprobación esta semana, de dos temas relevantes:

La designación de la persona titular de la Auditoría Superior de la Federación para el periodo 2026-2034. La reforma constitucional en materia electoral enviada por la titular del Ejecutivo.

Bajo esta premisa Monreal Ávila mencionó que ante los pendientes, el debate debe darse en el marco del respeto y la responsabilidad de cara a propuestas interesantes y de vital importancia para el país.

Confío en que el debate se conduzca con respeto, racionalidad y altura de miras”, comentó.

Ricardo Monreal conversó con los coordinadores de los grupos parlamentarios. Cortesía

Cabe mencionar que previamente Ricardo Monreal conversó con los coordinadores de los grupos parlamentarios, así como con la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, para revisar la agenda legislativa de esta semana.

Hoy conversé con la coordinadora y los coordinadores de los grupos parlamentarios sobre la agenda de las sesiones de hoy y mañana”, señaló.

Apenas ayer, el coordinador reiteró que no tiene esperanzas de convencer al Partido del Trabajo (PT) y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para que voten a favor de la reforma electoral que subirá al pleno esta misma semana.

En entrevista con los medios que cubren la fuente al interior del recinto legislativo de San Lázaro, dijo que su bancada respaldará la iniciativa presidencial, pero respetarán el voto en contra de sus aliados.

fdm