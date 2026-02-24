Tragafuego rocía con gasolina a indigente y le prende fuego

En el municipio de Madero, en el estado de Tamaulipas, un hombre en situación de calle resultó con graves quemaduras luego de que un “tragafuegos” lo agredió rociándolo con gasolina y prendiéndole fuego, dejándolo en un estado de salud delicado.

Los hechos ocurrieron la madrugada del martes en la Avenida Tamaulipas, en la zona comercial contigua al crucero de Miramar, en la colonia Ampliación de la Unidad Nacional.

Voluntarios de la Brigada Vial auxiliaron al agredido y le retiraron prendas encendidas que aún tenía en su cuerpo.

Posteriormente, elementos de Protección Civil y Bomberos de Ciudad Madero lo trasladaron de emergencia al Hospital General de Tampico “Dr. Carlos Canseco”, donde su estado de salud se reporta como delicado.

La víctima fue identificada como Carlos Yair “A”, de 55 años de edad, quien presenta quemaduras de hasta tercer grado.

Una hermana del herido fue notificada de la situación, por lo que acudió al hospital donde se entrevistó con la policía y aseguró que Carlos vivía como indigente a pesar de que tiene familia.

Dijo desconocer el móvil del altercado y quién pudo haberlo quemado.

Por otra parte, la policía acudió al lugar de la agresión y encontró la ropa quemada, así como botellas, latas y otros objetos en una glorieta que el herido usaba como hogar.

En las investigaciones supieron que el agresor había sido un individuo que se gana la vida en la calle como “tragafuegos”.

Sujeto rocía gasolina y prende fuego a su pareja

Por Pedro Tonantzin

En Cuernavaca, Morelos, una mujer de aproximadamente 45 años sufrió quemaduras tras ser atacada presuntamente por su pareja sentimental.

El sujeto le roció gasolina y después le prendió fuego a la mujer en la colonia Copalito del poblado de Ahuatepec en Cuernavaca.

El reporte se registró el pasado miércoles 18 de febrero, las 21:47 horas, sobre la calle Belenes, donde vecinos alertaron a las corporaciones tras percatarse de lo ocurrido.

Servicios de emergencia y paramédicos acudieron al lugar para brindar atención inmediata a la mujer, quien fue trasladada de urgencia a un hospital en Cuernavaca, donde permanece bajo atención médica.

En tanto, el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, precisó que esta acción se investiga bajo e protocolo de feminicidio, ya que "cualquier hecho violento contra las mujeres debe investigarse de esa manera. Con esa responsabilidad y perseguir el delito y a los delincuentes, que no queden impunes estos hechos".

El fiscal también señaló que ya fue detenido el sujeto.

Vamos a ver cómo está, si ya se puso a disposición de nosotros y, en todo caso, la Fiscalía correspondiente, que es la de feminicidios en este caso, tendría que actuar", dijo.

