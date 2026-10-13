Trabajadores del IMSS en Coahuila exigen medicamentos y mejores condiciones laborales

Trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Coahuila se unieron a la manifestación nacional para demandar mejores condiciones salariales y medicamentos en todas las unidades.

Diana Lucía Rodríguez Sánchez, enfermera del Hospital General de Zona número uno de Saltillo, sostuvo que demandan un salario digno, con un incremento mínimo a nivel de la inflación, además de que se atienda el desabasto.

“Nos faltan medicamentos, nos falta personal, infraestructura, pedimos un régimen de jubilaciones y pensiones y no a la ley mordaza”.

En Saltillo, la movilización inició afuera de la delegación del IMSS en Coahuila, ubicada en el bulevar Venustiano Carranza y el periférico Luis Echeverría Álvarez, al norte de la ciudad.

Informó que la manifestación es escalonada, ya que todas las unidades están funcionando y no se cerró ningún servicio.

Recordó que el problema es sindical y pidió a los trabajadores ejercer su voto de manera libre y secreta este miércoles 14 de octubre, durante la consulta sobre la revisión salarial.

La propuesta contempla un incremento global de 6.8 por ciento: 2.9 por ciento directo al salario tabular y 3.9 por ciento en prestaciones.

Alma Gudiño

Diana Lucía Rodríguez Sánchez destacó que son más de 15 mil trabajadores sindicalizados en la entidad.

Finalmente, dijo que mantienen un plantón permanente en las oficinas del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, ubicadas en la calle Manuel Doblado número 567, en la zona centro de Saltillo.