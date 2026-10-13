Localizan sana y salva a anciana perdida en sierra de Durango

Elementos de la Policía Estatal que participan en el Operativo Dragón y de Protección Civil localizaron a una adulta mayor con demencia senil, quien fue reportada como desaparecida por sus familiares en la zona serrana del municipio de Cuencamé, Durango.

Fue a través de una llamada de auxilio al número de emergencias 911 que se reportó la desaparición de la mujer, de 73 años de edad, en la Sierra del Astillero, en la localidad de Ignacio López Rayón.

SSP Durango

De acuerdo con la información proporcionada, la adulta mayor se encontraba con sus familiares en una festividad religiosa cuando, de pronto, la perdieron de vista. La mujer caminó sin rumbo hasta extraviarse en medio de la sierra.

Al no encontrarla y empezar a anochecer, sus seres queridos pidieron ayuda, por lo que se llevó a cabo una estrategia conjunta entre los mandos coordinados y Protección Civil de los municipios de Cuencamé y Guadalupe Victoria, hasta lograr localizarla sana, estable y sin lesiones. De inmediato, fue trasladada y entregada a sus familiares, quienes la esperaban con angustia.