Ariadna Montiel exige liberar a detenidos y castigar abusos policiales en Jalisco

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, exigió la liberación de las personas detenidas durante las manifestaciones del domingo en Jalisco, así como la destitución del secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández González, por la actuación de los policías durante las protestas ciudadanas.

En conferencia de prensa, la dirigente partidista condenó el uso de la fuerza contra quienes se manifestaron para exigir agua limpia y señaló que las autoridades deben garantizar el respeto a los derechos humanos y atender las demandas de la población.

Montiel también demandó a Movimiento Ciudadano asumir su responsabilidad como partido gobernante en Jalisco y evitar que las autoridades recurran a medidas represivas frente a las exigencias ciudadanas.

“Le decimos a Movimiento Ciudadano que asuma su responsabilidad como partido gobernante del estado, que no sea un gobierno represor y que libere a quienes injustamente hayan sido detenidos”, expresó.

Respecto a la crisis del agua, la presidenta nacional de Morena afirmó que el Gobierno de México mantiene su disposición para colaborar en las obras de infraestructura hidráulica que requiere la entidad. Sin embargo, sostuvo que las autoridades estatales deben implementar medidas inmediatas mientras se desarrollan soluciones de fondo.

Advirtió que las familias no pueden esperar indefinidamente una respuesta, sobre todo cuando denuncian recibir agua contaminada que podría poner en riesgo su salud.Exige destitución del secretario de Seguridad

La dirigente de Morena pidió el cese inmediato de Juan Pablo Hernández González, al cuestionar la preparación de los elementos policiales y los protocolos aplicados durante la manifestación del domingo en las inmediaciones de Casa Jalisco.

“Exigimos el cese inmediato del secretario, no tiene protocolos, su policía no está preparada para atender las demandas de la ciudadanía. Su actuación al margen de la ley y es necesario que se castigue a responsables empezando por él”, afirmó.

Asimismo, calificó de excesivo el traslado de manifestantes detenidos al penal de Puente Grande y reclamó su liberación, al considerar injustificadas las detenciones.

“Le exigimos al gobierno que los libere y que cese la represión, porque los llevaron a Puente Grande, un penal de alta seguridad; es excesiva esta postura, irracional e inadmisible”, sostuvo.

Montiel añadió que organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también han solicitado la liberación de las personas detenidas.

Durante la conferencia, presentó videos de los acontecimientos registrados en Casa Jalisco para respaldar sus señalamientos sobre la actuación policial.

La dirigente reiteró que las autoridades de Jalisco deben garantizar el acceso a agua en condiciones adecuadas, atender las demandas sociales, esclarecer los hechos ocurridos durante las protestas y deslindar responsabilidades por el operativo policial.