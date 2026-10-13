C5 da seguimiento a marcha de trabajadores del IMSS con 510 cámaras en CDMX

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México dará seguimiento con 510 cámaras de videovigilancia a la marcha de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), programada para este martes 13 de octubre.

De acuerdo con el boletín 41/2026 del organismo, los equipos se encuentran distribuidos en 146 sitios a lo largo de la ruta de la movilización y en zonas aledañas, con el objetivo de monitorear el desarrollo de la protesta y facilitar la atención de posibles emergencias.

El dispositivo también contempla 160 altavoces para emitir mensajes preventivos y 125 botones de auxilio, mediante los cuales participantes y ciudadanos podrán solicitar apoyo ante cualquier situación de riesgo.

La movilización partirá del Centro Médico Nacional Siglo XXI y avanzará sobre avenida Cuauhtémoc hasta avenida Juárez, donde se prevén dos trayectos.

Uno de los contingentes se dirigirá hacia la Plaza de la Constitución, en el Zócalo capitalino, mientras que otro avanzará por Paseo de la Reforma rumbo al Ángel de la Independencia, para posteriormente incorporarse a avenida Insurgentes Sur, a la altura de las colonias Roma y Condesa.

El coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, señaló que la videovigilancia permite dar seguimiento a las movilizaciones y fortalecer la coordinación entre instituciones para responder ante situaciones de emergencia.

La videovigilancia es una herramienta fundamental para dar seguimiento a las movilizaciones y fortalecer la coordinación interinstitucional para la atención de emergencias, en beneficio de las personas que participan y de quienes transitan por la ciudad”, destacó.

El organismo recordó que la línea de emergencias 911 opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, para atender reportes de la población.