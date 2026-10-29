Trabajadores administrativos de la UNAM recibirán aumento salarial; será del 4%

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) acordó con el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) un aumento de 4% directo al salario del personal administrativo y de 2% en prestaciones, como parte de la revisión salarial para el periodo 2026-2027.

El incremento salarial entrará en vigor el próximo 1 de noviembre y tendrá vigencia hasta el 31 de octubre de 2027, de acuerdo con el convenio firmado por ambas partes.

El documento fue suscrito en la Dirección de Relaciones Laborales de la UNAM por el secretario administrativo de la Universidad, Tomás Humberto Rubio Pérez, y el secretario general del Comité Ejecutivo del STUNAM, Carlos Hugo Morales Morales.

La negociación establece las condiciones económicas que regirán durante los próximos 12 meses para las y los trabajadores administrativos afiliados al sindicato.

UNAM presentó propuesta el 26 de octubre

El acuerdo se concretó luego de que la Universidad presentó su propuesta de incremento salarial al Comité Ejecutivo del STUNAM el pasado 26 de octubre. En ese encuentro también participó el titular de la Oficina de la Abogacía General de la UNAM, Hugo Alejandro Concha Cantú.

Además del ajuste salarial y el aumento en prestaciones, la institución planteó medidas adicionales para apoyar la recuperación del poder adquisitivo del personal universitario, incluidos esquemas de compensación para reconocer las labores del personal administrativo.

Con la firma del convenio, la UNAM y el STUNAM dieron por concluida la revisión salarial correspondiente al periodo 2026-2027.