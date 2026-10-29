Cae sujeto por violación tumultuaria contra mujer que estaba pescando en laguna de Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) dio cumplimiento a una orden de aprehensión que permitió la detención de un hombre identificado como S.A.V, por su probable responsabilidad en el delito de violación tumultuaria.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 27 de octubre de 2019, cuando la víctima- una mujer cuya identidad está reservada por ley- se encontraba en compañía de su pareja realizando actividades de pesca en una laguna, ubicada en la región del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con los datos de investigación, a la laguna llegaron varias personas a bordo de canoas, quienes agredieron físicamente a la pareja de la víctima hasta dejarlo inconsciente y, posteriormente, habrían agredido sexualmente a la víctima.

Ante estos hechos y tras la denuncia interpuesta, la Vicefiscalía Regional del Istmo inició las investigaciones ministeriales para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Como resultado de las investigaciones, se obtuvo una orden de aprehensión contra S.A.V. por su probable responsabilidad en el delito de violación tumultuaria.

La orden de captura fue realizada en inmediaciones de San Francisco Ixhuatán, por Agentes Estatales de Investigación (AEI), con apoyo de la Secretaría de Marina y elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para luego ser puesto a disposición ante el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género.