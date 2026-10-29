Marina captura a “Los Pichilinguillos”, célula de Cárteles Unidos

Los hermanos Leobardo “N”, alias “Lioba”; Leopoldo “N”, “El Negrito”, y Bernardo “N”, “Nando”, presuntos integrantes de “Los Pichilinguillos”, célula operativa de Cárteles Unidos fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina) en Coahuayana de Hidalgo, Michoacán.

De acuerdo con investigaciones del Gabinete de Seguridad, los detenidos mantenían control de rutas de narcotráfico de cocaína, vía marítima, en la franja costera comprendida entre Faro de Bucerías y Huahua, del municipio de Aquila.

Esta zona es un centro logístico estratégico para el desembarco de droga procedente de Centro y Sudamérica, al litoral del Pacífico mexicano.

A los hermanos se les vincula con la coordinación de movimientos de droga, desde la franja costera de Aquila hacia Apatzingán, para su posterior redistribución a la región centro del país y diversos puntos en Estados Unidos.

También están relacionados con posibles vínculos en la comisión de delitos como secuestro, homicidio y extorsión.

En la captura de “Los Pichilinguillos” el personal naval contó con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), en acciones coordinadas con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán.

En los operativos de cateo que concluyeron con las tres detenciones, no se realizó un solo disparo y el personal actuó bajo estricto apego a derecho, indicó la Marina.

Los hermanos fueron trasladados a la Ciudad de México para ser puestas a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación jurídica.