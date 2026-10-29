Padres de Debanhi Escobar recuerdan a su hija con altar de Día de Muertos

Con un altar de muertos en el que colocaron como ofrendas los alimentos que le gustaban, los padres de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa la recordaron en el marco de la celebración del 2 de noviembre.

Dolores Bazaldúa, madre de la estudiante de Derecho, quien desapareció tras acudir a una fiesta y cuyo cuerpo fue encontrado 12 días después en una cisterna en desuso del Motel Nueva Castilla, explicó lo que colocaron en el altar, una tradición mexicana para conmemorar el Día de los Fieles Difuntos.

“Tenemos el alimento, aquí les presentamos parte de lo que a Debanhi le gustaba, por ejemplo, el pan, las tostadas con su salsa, sus galletas Chokis, huevitos y granadas, algo que a Debanhi le encantaba, los elotes, también. En el quinto escalón colocamos los platillos favoritos de Debanhi, que eran las gorditas de picadillo, las enchiladas y el hot dog”, compartió.

En 2027 se cumplirán cinco años de la desaparición y muerte de la joven. Debanhi Susana desapareció el 9 de abril de 2022 y su cuerpo fue localizado 12 días después.

La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso tras una serie de presuntas fallas y omisiones de la Fiscalía estatal.