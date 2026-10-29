Vinculan a proceso a hombre por asesinato de bebé en Nuevo León

Leobardo “N”, de 35 años, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en la muerte del bebé de un año y 11 meses, ocurrida el 18 de octubre en García, Nuevo León, así como por presuntamente privar de la libertad y agredir sexualmente a la madre del menor durante dos meses.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que el imputado enfrentará una investigación por los delitos de homicidio calificado, secuestro agravado, violación y lesiones, luego de que el Ministerio Público presentara datos de prueba sobre su probable participación en los hechos.

De acuerdo con ABC Noticias, el caso comenzó en agosto de 2026, cuando Leobardo “N” presuntamente engañó a una adolescente de 17 años para citarla en una vivienda de la colonia Paseo de Lincoln.

Una vez en el lugar, habría privado de la libertad a la joven y ejercido violencia física, psicológica y sexual en su contra.

La investigación señala que el hombre amenazó con hacerles daño a la madre de la adolescente y a su hijo si ella no accedía a vivir con él.

Bajo esas circunstancias, la joven habría llevado al niño, que entonces tenía un año y nueve meses, al domicilio donde ambos quedaron privados de su libertad.

Según la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres, durante ese periodo el investigado presuntamente mantuvo las agresiones y el sometimiento contra la adolescente.

La violencia también habría alcanzado al menor, quien sufrió golpes en repetidas ocasiones que le provocaron laceraciones y lesiones graves.

Los ataques habrían continuado hasta el 18 de octubre, cuando la madre trasladó al niño a un hospital de la localidad para que recibiera atención médica. Sin embargo, el personal médico notificó su fallecimiento.

El dictamen pericial practicado en el Servicio Médico Forense estableció que la causa de muerte fue una contusión profunda de abdomen, informó la autoridad investigadora.

Permanece en prisión preventiva

Leobardo “N” fue detenido el 22 de octubre por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de García, quienes lo localizaron en la vía pública de ese municipio.

Según el informe oficial, llevaba dosis de narcóticos y objetos relacionados con presuntas actividades de narcomenudeo.

Posteriormente, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por los hechos relacionados con la muerte del menor y las agresiones denunciadas.

Durante la audiencia celebrada en octubre, el Ministerio Público expuso los datos de prueba y solicitó que el hombre fuera vinculado a proceso por los cuatro delitos.

El juez consideró que existían elementos suficientes para establecer la probable participación del imputado y autorizó que continúe la investigación judicial.

Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva, por lo que permanecerá internado en un Centro de Reinserción Social estatal mientras avanza el procedimiento.

Además, el juez estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía podrá reunir más elementos para determinar si existen condiciones para llevar el caso a juicio.

Leobardo “N” permanece bajo proceso penal y su responsabilidad deberá determinarse conforme avance el procedimiento judicial.