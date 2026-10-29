La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza sorteo de asignación de viviendas en Michoacán

Este jueves, en Pátzcuaro, Michoacán, iniciaron los sorteos para la asignación de viviendas construidas por la Comisión Nacional de Vivienda, y se efectuó mediante un video enlace a la rueda de prensa matutina que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

“Estas son las viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda para quienes no son derechohabientes. Se hace una inscripción de las personas que desean tener su vivienda en ese lugar. Se hace un primer filtro. Se trata de que no tengan otra vivienda propia y de que cumplan con los requisitos de ganar menos de 2.9 salarios mínimos.

“Y después, se hace una tómbola para poder ver quién puede tener acceso a la vivienda, porque normalmente se inscriben muchas más personas de las viviendas que están”, explicó Sheinbaum al concluir el enlace.

El primer ganador de una vivienda asignada por la Conavi a través de sorteo fue Miguel Estrada Cruz, quien dijo ser trabajador de la construcción.

El gobierno federal construirá 1.8 millones de viviendas a lo largo del sexenio.

En el arranque de los sorteos para la asignación de vivienda se realizaron 102 asambleas en el país similares a la efectuada en Pátzcuaro, en las que se definen los criterios de los sorteos que se realizan de manera pública.

En la construcción de vivienda, el gobierno de México invierte cerca del 1.2 por ciento del PIB, ha informado la presidenta Claudia Sheinbaum, y enfatizó que se destinan más de 370 mil millones de pesos para la compra de terrenos, la elaboración de los proyectos, la obra civil y los trámites de escrituración.

Por cada vivienda construida se generan al menos cuatro empleos y se detonan al menos otras 20 industrias en torno, detalló Sheinbaum recientemente.

Si se considera que cada vivienda genera alrededor de cuatro empleos y ya se contrataron 600 mil viviendas, significa que actualmente ya hay alrededor de 2.4 millones de empleos asociados a la construcción de vivienda, ha expuesto Sheinbaum.