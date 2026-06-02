Trabajador recibe descarga eléctrica en poste de luz y se salva de milagro

En Tlaxcala, un hombre se salvó de milagro luego de recibir una descarga eléctrica cuando se encontraba arriba de un poste realizando algunos trabajos entre los municipios de la Magdalena Tlaltelulco y Chiautempan.

Las primeras versiones indican que el hombre realizaba algunos trabajos arriba de un poste cuando recibió la descarga quedando inconsciente y suspendido en el aire ante la mirada de los testigos.

Ante la escena fueron las personas y los automovilistas quienes dieron aviso a los servicios de emergencia, en el que describían que un masculino había recibido una descarga eléctrica y que aparentemente ya no contaba contaban con signos vitales.

Al lugar arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Emergencias Médicas de Tlaxcala, policías estatales, municipales y el Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala, quienes implementaron maniobras especializadas de rescate en las alturas para poder estabilizar y bajar al lesionado de la estructura de baja tensión.

Una vez que fue rescatado, el hombre identificado como Pablo C., de 27 años de edad, personal médico realizó una valoración médica y sorprendentemente el joven presentaba signos vitales y aunque con severas quemaduras de segundo grado por corriente eléctrica, diagnosticándose de manera preliminar que la descarga tuvo como orificio de entrada la mano derecha y como vía de salida la pierna derecha.

Albañil toca cables de alta tensión

Un par de casos similares se vivieron al inicio de este 2026, cuando por descargas eléctricas una persona murió y otra quedó lesionada en hechos distintos ocurridos en los municipios de Monterrey y Apodaca, en Nuevo León.

Protección Civil del Estado informó que los incidentes se registraron cuando las víctimas se encontraban en la parte alta de sus domicilios; en el caso de Monterrey, se confirmó que el lesionado realizaba trabajos de albañilería, mientras que en Apodaca aún no se conocen con precisión las circunstancias que derivaron en el accidente.

El primer caso ocurrió alrededor de las 13:32 horas del martes 20 de enero, sobre la calle Prensa número 213, en la colonia Periodistas de México, en Monterrey.

A ese punto acudieron rescatistas tras el reporte de una persona lesionada por corriente eléctrica, la cual se encontraba en la terraza del domicilio.

Al arribar, los elementos de auxilio localizaron a un masculino de 38 años de edad, quien presentaba quemaduras de segundo grado en aproximadamente el 30 por ciento de la superficie corporal.

De acuerdo con los primeros informes, el hombre se encontraba realizando trabajos de albañilería en la tercera planta del domicilio cuando hizo contacto accidentalmente con una línea de alta tensión.

Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado por personal de la Cruz Roja al Hospital Universitario para su atención médica, luego de que se eliminaran riesgos en el sitio para evitar otro percance.