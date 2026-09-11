Un total de 500 niñas y niños vencen al cáncer en Michoacán

Un total de 500 niñas y niños diagnosticados con cáncer han logrado superar la enfermedad en Michoacán. Este avance responde a la implementación de tratamientos puntuales, la adquisición de infraestructura médica de alta tecnología y la entrega de subsidios económicos mensuales. “Nos da mucho ánimo porque ha aumentado la esperanza de vida en los niños con cáncer en Michoacán”, resaltó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Para fortalecer la capacidad de atención en los centros de salud públicos de la entidad, las autoridades canalizaron recursos financieros directo al equipamiento especializado. El mandatario estatal destacó que la administración estatal invirtió “165 millones de pesos en un acelerador lineal y un PET-Scan para atender de manera integral a las niñas y niños de la entidad”, infraestructura con la que se logró eliminar por completo la lista de espera en el área de radioterapia.

El seguimiento médico riguroso ha sido el pilar central para evitar retrocesos en la recuperación de los pacientes infantiles dentro del sistema de salud local. En este sentido, Ramírez Bedolla indicó que “para que un niño recupere su salud se requiere dar seguimiento puntual a los tratamientos, ya que el abandono suele ser la principal causa de recaídas”, por lo que se ha puesto especial énfasis en la adherencia terapéutica.

Como medida complementaria para garantizar la asistencia a las citas médicas y combatir el ausentismo hospitalario, el gobierno estatal otorga un estímulo económico directo a los tutores. La estrategia busca paliar los gastos de traslado y logística de las familias de escasos recursos, por lo que el titular del Ejecutivo estatal resaltó que Michoacán suma “836 familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer apoyadas desde el año 2022 en que entró en operación este programa” mediante una dispersión mensual de 4 mil pesos.

El logro médico alcanzado en la demarcación requirió la coordinación del personal especializado en las unidades médicas donde se concentra la atención oncológica pediátrica. Ante estos resultados, el gobernador hizo un reconocimiento explícito al trabajo de “médicos, médicas, enfermeras, enfermeros y del personal del Hospital Infantil y del Instituto Oncológico del Estado por el avance en la lucha contra el cáncer infantil”, cuya labor ha permitido consolidar la cifra de supervivencia en la entidad.