Leones, monos y pavo reales, entre la fauna silvestre afectada por Gusano Barrenador en México

El Gusano Barrenador del Ganado (Cochliomyia hominivorax), se sigue propagando en animales silvestres bajo cuidado profesional o en vida libre, como ocurrió en el municipio de Mazamitla, Jalisco, en dos ejemplares de león africano (Panthera leo).

En los dos grandes felinos pertenecientes a un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural (PIMVS), se confirmaron las gusaneras el pasado 2 de junio de 2026, según datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Hasta el momento, México registra un total de 29 casos acumulados de miasis por Gusano Barrenador del Ganado en especies de vida silvestre en 15 estados, 18 bajo cuidado profesional y 11 en vida libre.

Actualmente, hay dos casos activos en Ocoyoacac, Estado de México y Cuernavaca, Morelos, de acuerdo al reporte correspondiente a la Semana Epidemiológica número 34, al 9 de septiembre de 2026.

Las entidades afectadas con los 29 casos totales, son además de Morelos (1), y el Estado de México (1), Veracruz (5), Yucatán (5), Chiapas (2), Tabasco (1), Campeche (2), Quintana Roo (1), Nuevo León (1), San Luis Potosí (2), Jalisco (2), Guanajuato (2), Oaxaca (2), Coahuila (1), y Puebla (1).

La información en poder de Excélsior establece que la presencia de la plaga se ha detectado en un halcón peregrino (Falco peregrinus), en Santa María Sola, Oaxaca, el pasado 30 de julio; en un pavo real (Povo cristatus), en Tochtepec, Puebla, el 17 de julio; un carnero o muflón (Ovis orientalis), en Monclova, Coahuila, el 17 de julio.

El Gusano Barrenador del Ganado ha afectado a leones, monos y pavo reales en México; Senasica registra 29 casos en fauna silvestre bajo cuidado y vida libre. Senasica

Además de un oso negro americano (Ursus americanus), en Monterrey, Nuevo León, el 29 de mayo. un mono saraguato de manto (Alouatta polliota), en San Andrés Tuxtla, Veracruz, el 28 de mayo; una cotorra del sol (Aratinga solstitialis), en Tampico Alto, Veracruz.

Asimismo, un wapití o ciervo canadiense (Cervus canadensis), y un yak (Bos mutus), en León, Guanajuato, el 5 y 11 de junio de 2026, respectivamente, así como un tapir (Tapirus bairdii), en Hopelchén, Campeche, el 25 de marzo de 2026 y un búfalo de agua (Bubalus bubalis), en Palizada, Campeche, el primer de mayo de 2025.

El primer caso de Gusano Barrenador del Ganado en fauna silvestre se reportó el 23 de abril de 2025, en un gavilán pollero (Rupornis magnirostris), en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco y el segundo caso en una paloma común (Columba livia), el 8 de agosto de 2025 en Playa Vicente, Veracruz.

El 4 de diciembre de 2025, se registró el primer y único deceso de un ejemplar de vida silvestre con miasis por Gusano Barrenador del Ganado, en un mono aullador (Alouatta pigra), en el municipio de Palenque, Chiapas.

La especie que aparece más en los registros del Senasica es el ciervo rojo (Cervus elaphus), con cinco casos en Yucatán y Chiapas, seguida del venado cola blanca (Odocolleus virginianus), con tres casos en Veracruz, San Luis Potosí y Quintana Roo; el pavo real con dos casos en Puebla y Veracruz, y el león africano (Panthera leo), con dos casos en Jalisco.

El Senasica en coordinación con la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM; y la Unión para un Manejo Sustentable de nuestra Biodiversidad (UNBIO), mantienen una campaña de información con la entrega de trípticos e información en Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA’s) y en Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural (PIMVS), para fomentar la cultura del reporte epidemiológico, y un programa permanente de capacitación.

Además de que el sector ambiental, encabezado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), realizan reuniones periódicas con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), para atender casos específicos de Gusano Barrenador del Ganado, así como mantener la vigilancia permanente.