Estrategia "Atender las causas" reduce violencia en Chiapas: Rosa Icela Rodríguez

La política de seguridad federal sostiene como eje prioritario la intervención directa en las comunidades y el desarrollo social. Durante la Conferencia del Pueblo celebrada en la Ciudad de México, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, afirmó que "por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum trabajamos todos los días bajo el principio fundamental de que para construir la paz se deben atender las causas que generan la violencia".

El abordaje territorial busca dar respuesta directa a las carencias sociales de la población para evitar que la delincuencia capture a los sectores vulnerables. Sobre esta línea de acción, la encargada de la política interna puntualizó que la estrategia central consiste en "llegar al territorio y solucionar las problemáticas que afectan a nuestros jóvenes y sus familias, promover el ejercicio de sus derechos, servicios y programas sociales; generar alternativas y fortalecer la presencia y capacidad de respuesta de las instituciones".

En el informe sobre el trabajo coordinado en Chiapas, las autoridades detallaron que la entidad opera mediante una estructura permanente de supervisión. Rosa Icela Rodríguez precisó que "a la fecha, se han realizado 439 reuniones en la Mesa Estatal y 5 mil 289 en las Regionales, además de Mesas de carácter interestatal e interregional", lo que ha permitido generar más de dos mil acuerdos concretos para pacificar la región.

Reproducir La titular de la Secretaría de Gobernación, afirmó que "trabajamos todos los días bajo el principio fundamental de que para construir la paz se deben atender las causas que generan la violencia"

El trabajo institucional ha colocado al estado en índices favorables en materia de combate a la delincuencia a nivel nacional. La funcionaria del Gabinete Federal subrayó que "con este liderazgo, del gobierno del estado, es uno de los mejores, con una menor incidencia delictiva del país, y sus habitantes perciben baja inseguridad, de acuerdo con el INEGI", reconociendo la labor del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en la atención de conflictos sociales y agrarios.

Las actividades de prevención social del delito han contemplado un amplio despliegue comunitario en los municipios chiapanecos. La secretaria de Gobernación reportó que "se han realizado 267 con actividades dirigidas a mujeres y niñas; entregas de Cartillas de Derechos de las Mujeres y pláticas sobre prevención de la violencia", sumado a eventos culturales y deportivos para la juventud.

Como parte del combate a la portación ilegal de armamento y la prevención de accidentes en el hogar, la estrategia federal mantiene el retiro de armas mediante incentivos económicos. En relación con este esquema, la titular de Segob expuso que "con el programa 'Sí al Desarme, Sí a la Paz' se busca evitar que niñas, niños y jóvenes tengan acceso a armas de fuego guardadas en sus hogares", destacando la destrucción de 158 armas entregadas voluntariamente en 19 municipios.

La mayor apuesta financiera presentada para la entidad se enfoca en el fortalecimiento de la infraestructura para el sector educativo. Rosa Icela Rodríguez anunció que para la construcción, ampliación y reconversión de 31 nuevos bachilleratos en municipios como Ocosingo, Frontera Comalapa y Las Margaritas, "es una inversión de 586.4 millones de pesos", garantizando que las obras se encuentran en ejecución.

Las acciones gubernamentales buscan consolidar la presencia del Estado mediante el desarrollo integral de las familias. La secretaria de Gobernación concluyó que "pensando siempre que, con humanismo y sensibilidad, el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum coloca a las personas, las familias y las comunidades en el centro de la acción pública".