La nueva Kia Seltos llega con todo

La renovada Kia Seltos 2027 ya está disponible en México con una clara evolución que deja a la vista un diseño exterior completamente rediseñado, mayores dimensiones y lo último en tecnología para que el usuario tenga una experiencia única al volante.

Excélsior estuvo presente en el lanzamiento de esta SUV que ahora tiene una imagen más atrevida, robusta y atractiva.

En entrevista, Horacio Chávez, Managing Director de Kia México, habló sobre los atributos con los que la nueva Seltos busca conquistar al mercado mexicano.

“Llega con una propuesta muy completa que combina diseño, tecnología, seguridad, desempeño y una gran relación valor-equipamiento. Queremos que el consumidor encuentre una SUV que responda a sus necesidades cotidianas”, comentó.

También dijo que esta nueva generación responde a esa evolución con una propuesta más madura y completa.

Combina una capacidad confiable de respuesta de la potencia híbrida.

Sofisticada y emocionante

Con una carrocería cuadrada, rines con diseños innovadores y dimensiones muy llamativas, esta SUV promete el mejor equipamiento y desempeño.

En el interior tiene más espacio en la segunda fila, una pantalla panorámica de 27" en todas las versiones, asientos con ajuste eléctrico, puertos USB-C y un gran techo panorámico.

El equipamiento interior se complementa con iluminación ambiental, sistema de audio Bose, calefacción y asientos delanteros con ajuste eléctrico. Incluso, cuando el vehículo esté detenido, será posible disfrutar de videojuegos a bordo, sumando un toque de entretenimiento a la experiencia.

Esta SUV está disponible en cuatro versiones: LX, EX, EX Pack y SX, con precios que irán de 499 mil a 619 mil pesos.

“Todo esto nos permite atraer tanto a quien llega por primera vez a una SUV como a clientes que buscan mayor tecnología y desempeño”, recalcó Chávez.

Con un interior completamente renovado, donde cada detalle invita a disfrutar el camino desde una nueva perspectiva.

Llega la versión híbrida

Durante este lanzamiento en el que estuvieron presentes celebridades como Jaime Maussan y Jaime Camil, también presentaron la nueva Kia Seltos Híbrida con una transmisión automática de seis velocidades, 7 bolsas de aire, sensores laterales y un sistema de audio Harman Kardon con 8 bocinas.

En su interior también destaca una cabina digital centrada en el conductor, con casi 30 pulgadas de pantallas combinadas, además de conectividad inalámbrica con Apple CarPlay® y Android Auto™.

La tecnología se complementa con funciones como el monitor de vista envolvente de 360° y el monitor de punto ciego, mientras que hasta 24 funciones de asistencia al conductor buscan brindar mayor confianza al volante.

Para completar la experiencia, ofrece elementos de confort como techo panorámico, asientos delanteros calefactados y ventilados, así como memoria para el asiento del conductor.

Por su parte, Chávez afirmó que ahora los clientes están más interesados en adquirir vehículos con tecnologías mucho más eficientes.

“Con la nueva Seltos damos un paso en esa dirección al incorporar una versión híbrida, que combina eficiencia y tecnología, así el consumidor puede acercarse a la electrificación de una manera práctica y acorde con su estilo de vida”, finalizó.

La gama híbrida está disponible en dos versiones: SXL HEV y X-Line HEV, con precios que van de 649 mil a 704 mil pesos.

Con esta renovación, Kia Seltos refuerza su apuesta por el mercado mexicano al combinar un diseño más sofisticado, mayor tecnología y nuevas alternativas de motorización. La incorporación de la versión híbrida amplía su propuesta y abre la puerta a una movilidad más eficiente, sin dejar de lado el desempeño, el confort y la experiencia de conducción que buscan los usuarios de este segmento.