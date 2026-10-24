Tortilla de maíz, aliada de las pacientes con cáncer de mama

En octubre y después de campañas, listones rosas y jornadas de concientización para prevenir el cáncer de mama lo que pocos saben, es que todos los días en la mesa hay un alimento que puede ayudar a prevenirlo: la tortilla de maíz que además es considerada como un auxiliar en el tratamiento de quienes recibieron un diagnóstico positivo y toman quimioterapia, debido al alto contenido de nutrientes que posee.

Algunos estudios de la Unidad de Investigación de Desarrollo de Alimentos (Unida) del Instituto Tecnológico de Veracruz, destaca que las tortillas de maíz que pueden ser elaboradas con la tradicional masa o harina de maíz nixtamalizada como Maseca, Harimasa, Cargill, Macsa y Maza Real, entre otras más contienen antocianinas que reducen la probabilidad de que las células se vuelvan cancerosas.

Para Paula González, de 68 años, quien padece cáncer de mama y se atiende en el IMSS, comer se ha convertido en una dificultad cotidiana desde que comenzó a recibir quimioterapia. Hay días en los que no tiene apetito y otros en los que las náuseas son tan intensas que apenas consigue llevarse algo a la boca.

Entre los alimentos que ha logrado tolerar se encuentra la tortilla de maíz, que suele comer poco a poco cuando otros alimentos le resultan difíciles.

“Comer se ha vuelto muy difícil, todo el tiempo tengo náuseas por las quimioterapias, no me da hambre, la presión se me baja, hay días que no me entra nada. Pero la tortilla de maíz sí me ha ayudado, muchas veces me la como poco a poquito, pedazo a pedazo desmenuzo la tortilla”, relata.

Su experiencia pone sobre la mesa una realidad que recibe menos atención una vez que terminan las campañas de Octubre Rosa. Para las mujeres que enfrentan cáncer de mama, el tratamiento continúa y con él desafíos tan cotidianos como poder alimentarse.

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, es importante consumir suficientes calorías y proteínas para conservar la fuerza y hacer frente a los efectos secundarios. Sin embargo, conseguirlo no siempre resulta sencillo.

Las náuseas, la falta de apetito, los cambios en el gusto y el olfato, el estreñimiento, la diarrea o las dificultades para masticar y tragar pueden modificar considerablemente la manera en que una persona se alimenta.

Por ello, más que seguir una dieta idéntica para todas las pacientes, la alimentación debe adaptarse a sus necesidades, los síntomas que presentan y los alimentos que cada una pueda tolerar.

Incluso dentro de sus recomendaciones para incrementar el consumo de proteínas y calorías, el Instituto Nacional del Cáncer contempla a las tortillas de maíz entre los alimentos a los que puede agregarse queso para aumentar el aporte nutricional de una comida.

Su valor nutricional no se encuentra únicamente en el maíz. También está relacionado con uno de los procesos más antiguos de la cocina mexicana, la nixtamalización.

Actualmente, las tortillas se pueden elaborar a partir de esa masa tradicional o de harina de maíz nixtamalizado que producen empresas como Maseca, Harimasa, Cargill, Macsa y Maza Real, entre otras. En este último caso, el maíz pasó previamente por el proceso de nixtamalización antes de convertirse en harina.

Investigaciones difundidas por la Universidad Nacional Autónoma de México señalan que este procedimiento modifica las características del grano y favorece el aprovechamiento de algunos de sus componentes nutricionales.

Entre ellos destaca el calcio, cuyo contenido aumenta como resultado del contacto del maíz con la cal utilizada durante la nixtamalización. También aporta carbohidratos, que constituyen una fuente de energía para el organismo, además de fibra y vitaminas del complejo B.

Esto no significa que la tortilla tenga propiedades para tratar el cáncer o disminuir por sí misma los efectos secundarios de la quimioterapia. Su utilidad está en que puede formar parte, de acuerdo con las necesidades y tolerancia de cada paciente, de una alimentación que aporte la energía y los nutrientes que necesita durante el tratamiento.

La American Cancer Society señala que una buena nutrición adquiere especial importancia durante esta etapa, ya que tanto la enfermedad como los procedimientos médicos pueden afectar el apetito, el peso y la capacidad del organismo para obtener los nutrientes que necesita.

Por ello, recomienda procurar suficientes calorías y proteínas, adaptar las comidas cuando aparecen efectos secundarios y buscar orientación del equipo médico o de un especialista en nutrición cuando existen dificultades persistentes para comer o pérdida de peso.

Para pacientes como Paula, esas recomendaciones terminan aterrizando en decisiones mucho más sencillas. Saber qué pueden comer ese día, qué alimentos logran tolerar y de qué manera incorporarlos poco a poco también forma parte de enfrentar la enfermedad.

Porque después de las campañas, los listones rosas y las jornadas de concientización, el cáncer de mama sigue planteando desafíos cotidianos. Y a veces uno de ellos comienza frente al plato.