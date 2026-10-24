Percepción de inseguridad baja a 58.1% en 91 ciudades

En septiembre de 2026, 58.1% de la población de 18 años y más que vive en 91 áreas urbanas consideró inseguro vivir en su ciudad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi divulgada ayer.

La cifra es 1.7 puntos menor que la de junio (59.8) y 4.9 puntos menor que la de septiembre de 2025 (63.0), cambios que el instituto califica de estadísticamente significativos.

También queda por debajo de 58.6% de septiembre de 2024, que la presidenta Claudia Sheinbaum citó en julio pasado como el nivel más bajo del sexenio anterior.

Cuartoscuro

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmó ayer que es la percepción más baja desde que inició la medición, en septiembre de 2013. Destacó que 28 ciudades mejoraron de manera significativa frente a septiembre de 2025.

No obstante, la brecha de percepción de inseguridad entre sexos se mantiene en el país, pues entre las mujeres, 64.2% consideró inseguro vivir en su ciudad, frente a 50.6% de los hombres. Ambas cifras bajaron de forma significativa respecto a junio, cuando eran 65.6% y 52.6%.

Altas y bajas

De las 91 áreas urbanas, 16 tuvieron cambios significativos frente a junio, acorde con la encuesta del Inegi: 10 a la baja y seis al alza. Los mayores aumentos fueron Hermosillo, de 43.2% a 53.2%; le siguieron Lázaro Cárdenas, de 33.0% a 42.3%, y Ciudad Victoria, de 47.5% a 56.5%. También subieron Tepic, Saltillo y Mazatlán.

Las mayores reducciones fueron las de San Francisco de Campeche, de 65.9% a 49.6%; Tlalnepantla de Baz, de 73.1% a 59.3%, y Ciudad Obregón, de 82.4% a 69.8%.

Las ciudades donde más gente se siente insegura son Irapuato, con 90.5%; Chilpancingo, con 86.9%; y Mazatlán, con 85.8%.

En el otro extremo están San Pedro Garza García, con 5.8%; Benito Juárez, en la Ciudad de México, con 13.8%, y Piedras Negras y San Nicolás de los Garza, con 14.3%. En Ecatepec, la percepción fue de 77.4%, contra 78.7% en junio y 84.4% hace un año.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss aseguró que es el nivel más bajo del municipio desde que se mide y que quedó fuera del top 10 de los más inseguros. “Vamos por buen camino”, dijo.

Por espacio específico, 68.7% se siente inseguro en cajeros automáticos en la vía pública; 61.8% en la calle; 61.1% en el transporte público, y 55.3% en la carretera.

En las mujeres, el cajero llega a 75.9% y la calle a 67.6%; en los hombres, a 60.5% y 54.8%. Los espacios con menor percepción fueron la casa, con 15.9%, y la escuela, con 12.2%.

Respuesta

Las instituciones mejor evaluadas fueron la Marina, con 85.0% de población que la percibe efectiva; el Ejército, con 82.3%; y la Fuerza Aérea, con 82.1%.

Siguen la Guardia Nacional con 73.5%, la policía estatal con 55.7% y la municipal con 50.9%.

Fotos. Secretaria de la Defensa Nacional.

El gobierno federal genera mucha o algo de confianza a 57.6%; el estatal, a 54.4%; y el municipal, a 52.4%. Sólo 30.7% considera efectivo al gobierno de su ciudad.

Los principales problemas que señalaron los ciudadanos encuestados por el Inegi fueron los baches, con 83.1%; las fallas y fugas de agua potable, con 61.2%; y las coladeras tapadas, con 57%. La delincuencia fue mencionada por 49.9 por ciento.

Por temor a sufrir un delito, 40.7% dejó de llevar objetos de valor por temor al delito; 38.8% no deja salir solos a los menores; 35.8% evita caminar de noche cerca de su casa; y 22.7% cambió sus visitas.

Con información de Ángeles Velasco