Huracán Vance y canales de baja presión ocasionarán lluvias en la mayor parte del país

El centro del huracán Vance, categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, se localiza a 555 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 690 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Vance presenta vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, rachas de 205 kilómetros por hora, y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 9 kilómetros por hora.

Su circulación refuerza la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en costas del occidente y sur de México, así como vientos fuertes y oleaje elevado.

Hasta ahora los pronósticos establecen que en las primeras horas del próximo jueves 29 de octubre, Vance se aproximará a sólo 51 kilómetros de Cihuatlán, en la costa sur de Jalisco, como tormenta tropical.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dio a conocer, por otra parte, que el Frente Frío número 3, cercano a la frontera norte de México, se disipará en el transcurso del día.

En tanto, un canal de baja presión, una circulación ciclónica, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la corriente en chorro polar, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua y rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora con posible formación de torbellinos, así como lluvias, chubascos y vientos fuertes en estados del noroeste y norte de la República Mexicana.

Mientras que canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, generarán lluvias puntuales fuertes en Nayarit, así como lluvias y chubascos en estados del noreste, occidente, centro, oriente y sureste del país, incluida la Península de Yucatán.

El SMN, agregó que se esperan por la mañana temperaturas mínimas de -5 a 0 grados en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

En contraste, se estiman por la tarde temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Sinaloa (norte), y de 30 a 35 grados en Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Coahuila (noreste), Nuevo León (este), Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.