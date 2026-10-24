Ariadna Montiel rechaza tener nexos con criminales; pide pruebas a Maru Campos

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, rechazó “categóricamente” las acusaciones “sin sustento” de la gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos, y le pidió que, “si tiene pruebas de algún delito”, las presente ante las autoridades competentes.

La respuesta la publicó ayer en su cuenta de X, un día después de que Campos asegurara, en entrevista con Carlos Loret de Mola, que la dirigente de Morena tiene nexos con el crimen organizado.

No permitiré que señalamientos sin sustento ni calumnias pongan en duda mi trayectoria y honestidad, que lo único que buscan es distraer la atención de lo verdaderamente importante: usted y su gobierno han violentado la Soberanía Nacional”, escribió Montiel.

La dirigente morenista también cuestionó el desempeño de la gobernadora y respondió a sus señalamientos al marcar una diferencia entre su trayectoria y lo que, desde su perspectiva, representan Maru Campos y su gobierno, al que acusó de corrupción, privilegios y deslealtad.

“Me enorgullece que una persona como María Eugenia Campos me señale, porque eso me pone al otro lado de lo que ella es y representa: la corrupción, el privilegio, la deslealtad. Eso es lo que a ella la caracteriza”, añadió.

Morena da espaldarazo a Montiel

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena respaldó a su dirigente nacional, Ariadna Montiel Reyes, y rechazó los señalamientos en su contra realizados por la gobernadora de Chihuahua.

Mediante un comunicado, el partido oficial señaló que los dichos de la gobernadora panista deben sustentarse con pruebas ante las instancias correspondientes.

Morena señaló que las diferencias políticas no justifican acusaciones personales y que las autoridades deben presentar evidencias cuando realizan señalamientos sobre posibles irregularidades.

El CEN de Morena expresó su respaldo a la trayectoria de Ariadna Montiel y llamó a mantener el respeto a la legalidad y a las instituciones.

Con información de Ximena Mejía.

*mcam