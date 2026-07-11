Pensión Mujeres Bienestar no es dádiva, es derecho de las mexicanas: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Pensión Mujeres Bienestar “no es una dádiva”, sino un derecho al que tienen acceso todas las mexicanas al cumplir 60 años.

Este programa no es una dádiva, no es un apoyo nada más, es un derecho para todas las mujeres mexicanas, cuando se cumplen 60 años, Pensión Mujeres Bienestar para todas de las 32 entidades de la República, cualquier lugar, por más apartado que esté, si hay una mujer de 60 años, recibe Pensión Mujeres Bienestar”, destacó.

La mandataria federal enfatizó que la Pensión Mujeres Bienestar es una manera de demostrar que llegaron todas las mujeres a la Presidencia de México.

En su discurso, Sheinbaum Pardo reiteró su apoyo y defensa a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos.

México es un país grandioso y las mexicanas y mexicanos somos trabajadores aquí en nuestro país y también allá del otro lado, en los Estados Unidos, las mexicanas y mexicanos son héroes y heroínas de la patria, aquí y del otro lado de la frontera”, enfatizó.

Ante protestas de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Presidenta Claudia Sheinbaum, sostuvo que cualquier cambio al sistema de evaluación docente será consultado directamente con las y los maestros.

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Asimismo, declaró que no habrá negociación “en lo oscurito” con unos cuantos.

Nada de una negociación allá en lo oscurito; a todos los maestros de México. Eso se llama democracia”, expresó.

La titular del Ejecutivo reiteró que los cambios en la educación se construirán a partir de la consulta a docentes.