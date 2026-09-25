Fuertes tormentas y granizo en Chihuahua dejan daños y evacuados; abren refugios en Ciudad Juárez

Las intensas tormentas acompañadas de granizo que azotaron recientemente la frontera de Chihuahua con Estados Unidos han provocado más de 260 emergencias, afectaciones en cultivos y severos daños materiales, concentrándose la mayor parte de los incidentes en Ciudad Juárez y sus alrededores.

Ante la contingencia, autoridades de Protección Civil desplegaron un operativo de vigilancia permanente y habilitaron espacios seguros para las familias afectadas.

Uno de los eventos más impactantes se registró en el Ejido Benito Juárez, perteneciente al municipio de Buenaventura. En esta zona, se reportó la caída de granizo del tamaño de pelotas de beisbol, lo que dejó como saldo:

Severos daños en las carrocerías y cristales de múltiples vehículos.

Afectaciones directas en zonas agrícolas.

Dos personas lesionadas tras ser golpeadas por el hielo.

Habitantes del Ejido Benito Juárez documentaron la caída de granizo del tamaño de pelotas de béisbol, el cual provocó daños en vehículos y dejó personas lesionadas. Carlos Coria Rivas

Emergencia en Ciudad Juárez: Evacuaciones y socavones

La zona suroriente de Ciudad Juárez fue una de las más golpeadas por la tormenta. En el fraccionamiento Águilas de Zaragoza, la fuerza del agua provocó un deslave en una calle de terracería y la formación de un enorme socavón con dimensiones alarmantes:

Profundidad: 5 metros.

5 metros. Ancho: 8 metros.

8 metros. Longitud: Más de 100 metros.

Este hundimiento ocasionó el derrumbe de cuatro bardas perimetrales y dejó expuestos los cimientos de varias viviendas. Como medida preventiva, Protección Civil evacuó a dos familias (10 personas en total) para salvaguardar su integridad.

Ubicación de los refugios temporales

Para atender a las personas cuyas viviendas sufrieron daños estructurales o inundaciones, el gobierno local activó dos refugios temporales en Ciudad Juárez:

Centro Comunitario de Riveras del Bravo. Albergue en la colonia Olivia Espinoza.

Ambos espacios están acondicionados para recibir a los damnificados y brindarles resguardo ante la continuidad del mal clima.

Alerta por el huracán Polo

La situación meteorológica sigue siendo de alto riesgo. La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió un aviso de alerta a la población debido a los efectos colaterales del huracán Polo, el cual impactará la región durante esta semana.

Se pronostica que a lo largo del fin de semana continuarán las lluvias fuertes, caída de granizo y ráfagas de viento en diversas regiones de Chihuahua. Se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar zonas con riesgo de inundación o deslave, y ubicar su refugio temporal más cercano.