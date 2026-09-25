Preparan fin de semana dedicado a visibilizar bibliotecas y archivos

En conferencia de prensa convocada por el comité organizador del Festival Manaque, encabezado por Marius Gentil, Iriana Prado Paniagua y Francisco Hernández, se dio a conocer la celebración de su primera edición los próximos viernes 23 y sábado 24 de octubre de 2026, en colaboración con las instituciones integrantes de la Red de Bibliotecas y Archivos del Centro Histórico (RBACH).

De acuerdo con información proporcionada por Prado Paniagua, la RBACH surgió en 2004 a iniciativa de un grupo de bibliotecarios motivados por el interés de conjugar el arte de organizar, conservar y difundir el patrimonio documental de la ciudad en una comunidad de apoyo interinstitucional.

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Después de más de dos décadas, surge un proyecto para revirar la práctica archivística y bibliotecaria al servicio de la información. En el marco del Día Internacional de las Bibliotecas, buscan festejar a los diferentes recintos documentales a través de ponencias, presentaciones, foros, proyección de películas, talleres, exposiciones, recorridos guiados y muestras documentales, entre otras actividades culturales.

“Queremos que la gente descubra los tesoros que resguardan todos estos recintos, así como los increíbles edificios que los albergan; muchos de ellos permanecen prácticamente invisibles a pesar de que están abiertos al público. Este festival es una invitación a cruzar la puerta y conocer estos lugares. La idea de Manaque nació de una profunda admiración a quienes trabajan en estas bibliotecas y archivos”, enfatizó Gentil.

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Al evento se han sumado instituciones como la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Archivo Histórico José María Basagoiti, del Colegio Vizcaínas; Biblioteca de la Gastronomía Mexicana de Fundación Herdez; Centro de Documentación de El Colegio Nacional; Biblioteca y Acervo Histórico Lotería Nacional; Biblioteca Central “Silvestre Moreno Cora” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras entidades del ámbito público y privado.

A lo largo de dos días, el 1er Festival Manaque 2026 ofrecerá una amplia oferta cultural enfocada en visibilizar el patrimonio documental del corazón de la Ciudad de México. Archivos, bibliotecas, centros de documentación, salas de lectura y museos abrirán sus puertas al público en general para dar a conocer el valor de estos recintos históricos.

“En esta ocasión contamos con la participación entusiasta de los profesionales de la información y la colaboración de quienes protegen, cuidan, conservan y difunden el patrimonio documental de nuestra ciudad”, expresó Prado.

Los organizadores se muestran optimistas sobre la celebración de una segunda edición el siguiente año, con miras a hacer crecer la red de colaboración y fortalecer el concepto para un futuro inmediato.

La programación completa de actividades, disponibilidad, horarios y ubicaciones puede consultarse a través de las redes sociales del Festival Manaque o en el sitio granbibliotecacdmx.org/festivalmanaque/.