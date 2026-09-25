“Necesitábamos que se disculparan”, afirman padres de bebés fallecidos en Durango

Padres de familia de los bebés fallecidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), del Hospital General de Zona número 1 de Durango, perteneciente al Institutito Mexicano del Seguro Social (IMSS), se reunieron este viernes con el Director General del IMSS, Zoé Robledo.

Fermín Alonso Flores Ayala, abogado de las familias afectadas, informó que el funcionario federal pidió perdón personalmente.

Manifestó que uno de los padres afectados le comentó “nos dieron la disculpa que necesitábamos”, además del compromiso de algunos cambios, a solicitud de los padres.

Ellos quieren que no les vaya a pasar a ninguna otra familia por lo que ellos pasaron, el director se comprometió y vamos a estar en la espera, porque son acciones que se van a tomar a la brevedad y son acciones que implican, supongo, una inversión que no puede ser de un día para otro”.

Flores Ayala, dejó en claro que, desde el punto de vista objetivo y jurídico, no están politizando nada, solamente están defendiendo los derechos de las familias.