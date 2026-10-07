Depresión tropical Veinte-E se forma en el Pacífico; será el huracán 'Simón'

La depresión tropical Veinte-E se formó la mañana de este miércoles frente a costas del Pacífico Mexicano, confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este nuevo fenómeno meteorológico mantiene en alerta a diversas entidades del país debido a la posibilidad de intensas precipitaciones, alto oleaje y su inminente evolución a ciclón tropical en las próximas horas.

Ubicación y trayectoria de la depresión tropical

De acuerdo con el reporte oficial del SMN, el centro del sistema se encuentra vigilado de cerca para prever su impacto en el territorio nacional. Actualmente, sus coordenadas y características son las siguientes:

Ubicación: A 455 kilómetros al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 655 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima.

Vientos máximos sostenidos: 55 km/h.

Rachas máximas: 75 km/h.

Desplazamiento: Hacia el oeste-norte a una velocidad de 13 km/h.

La trayectoria proyectada indica que el sistema se moverá de manera paralela a las costas del Pacífico, abarcando desde el sur hasta el noroeste de México.

Estados en alerta por lluvias intensas y oleaje

La extensa circulación térmica de este sistema ya está afectando el clima en el litoral del Pacífico. Las autoridades advierten sobre condiciones adversas marítimas y terrestres.

Los estados que resentirán los mayores efectos inmediatos son:

Guerrero (norte, este y costa): Lluvias intensas.

Oaxaca (oeste, centro y suroeste): Fuertes precipitaciones.

Además de las lluvias, se esperan vientos sostenidos de 30 a 40 km/h con rachas que podrían alcanzar entre 50 y 70 km/h. Las zonas costeras también enfrentarán un oleaje elevado de 2 a 3 metros de altura, por lo que se recomienda suspender actividades marítimas menores.

Principales riesgos para la población

Las precipitaciones constantes generadas por la depresión tropical incrementan drásticamente la saturación del suelo. El SMN ha lanzado una advertencia sobre posibles:

Deslaves en zonas montañosas.

Incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Evolución a huracán Simón

La depresión tropical Veinte-E está próxima a ganar fuerza y convertirse en el ciclón tropical Simón. Los modelos meteorológicos apuntan a una rápida intensificación.

El pronóstico establece que el sistema podría evolucionar hasta convertirse en un huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson para el próximo sábado.

Durante este proceso de fortalecimiento, mantendrá su desplazamiento paralelo a los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa, lo que exige una constante vigilancia por parte de las unidades de Protección Civil locales.