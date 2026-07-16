Muere chofer de tráiler tras volcadura en el Arco Norte la mañana de este jueves, dos unidades pesadas se vieron involucradas, el accidente se registró a la altura del municipios de Calpulalpan, Tlaxcala.

Los primeros reportes, indican que uno de los choferes se encontraba prensado, debido al impacto entre las dos unidades. Automovilistas reportaron al 911 que un tractocamión color gris, acoplado a cajas cerradas, había colisionado contra otra unidad de carga, terminando completamente volcado sobre la carpeta asfáltica.

Al lugar arribaron los servicios de emergencia, paramédicos intentaron ayudar al chófer que quedó atrapado debajo de la unidad. Sin embargo, ya no presentaba signos vitales.

Automovilistas que circulaban por la zona alertaron al 911 sobre la colisión de un tractocamión color gris,. Especial

Elementos de la Guardia Nacional de División Carreteras, acordonaron el área para que maquinaria realizará maniobras para el retiro de las unidades pesadas y poder así abrir la circulación en la carretera Arco Norte .

Personal del Instituto Médico Forense de la Fiscalía de Tlaxcala, solicitaron equipo especial para liberar el cuerpo y trasladarlo a la morgue