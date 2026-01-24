Tormenta de nieve en toda la Sierra Tarahumara en Chihuahua

Habitantes de la sierra tarahumara en Chihuahua dieron testimonio con fotos y videos de las tormentas de nieve que se ciernen sobre sus comunidades en una veintena de municipalidades.

Mientras tanto, la Coordinación Estatal de Protección Civil acopia datos meteorológicos de las nevadas en distintas regiones, con informes de las unidades municipales de Protección Civil.

Las tormentas de nieve empezaron a caer durante la noche del viernes y madrugada del sábado, y el pronóstico advierte que continuaran el domingo y lunes.

La presencia de nieve es derivada del ingreso del frente frío número 31 y la tercera tormenta invernal de la temporada.

Nevadas intensas en Chihuahua

Nevadas en Chihuahua. Especial

Las nevadas más intensas de hasta 10 centímetros de espesor se dieron en los municipios de Guachochi, Guadalupe y Calvo, Parral, Madera, Temósachic, San Rafael, Ocampo, Matachí, Guerrero Balleza, entre otros con aguanieve.

Estas condiciones han generado un ambiente muy frío en la zona serrana, con acumulación de nieve en las partes altas.

Además, se pronostican vientos con ráfagas que podrían superar los 75 kilómetros por hora (km/h) en Balleza y hasta 65 km/h en Madera, lo que podría ocasionar baja visibilidad en algunos tramos carreteros.

Las temperaturas serán de hasta 10 grados bajo cero.

La CEPC exhortó a la población a extremar precauciones ante las bajas temperaturas, ráfagas de viento y posibles tolvaneras, así como a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

