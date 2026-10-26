Tope a deducción de peajes solo afecta a 170 empresas transportistas: Sheinbaum

Solo 170 empresas transportistas resultarán afectadas con la reducción del monto que se puede deducir del pago de peajes planteada en el paquete económico de 2027, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La Secretaría de Hacienda estableció que de los 300 millones que una empresa podía deducir anualmente por el pago de casetas de peajes, la cifra se redujo a 250 millones de pesos sujetos a deducción.

Debido a la reducción del subsidio, dijo Sheinbaum, es que un grupo de transportistas decidieron cerrar diversos tramos carreteros del centro del país este lunes.

“Como bien explica el secretario de Hacienda, hay una doble deducción del pago de ISR por el peaje. En 2002, en la época de Fox, se abrió que no tuviera ningún límite. Con el presidente López Obrador, esta doble deducción en el ISR del pago del peaje se limitó a 300 millones de pesos y ahora se limitó a 250 millones de pesos. Eso solo afecta a 170 empresas”, puntualizó Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo consideró que se trata de una afectación “pequeña”, pues se trata solo del seis por ciento de las empresas que se dedican al transporte de carga en el país.

Dijo que en el tema de la seguridad en carreteras para los operadores de los camiones de carga, el tema se está abordando con el gabinete de seguridad.

“El tema de seguridad, han estado en reuniones permanentes tanto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como con la Guardia Nacional para poder apoyar en todo lo que se requiera, pero en este caso pues es un sector muy pequeño que se ve afectado”, comentó la titular del Ejecutivo.

De acuerdo con la presidenta, representantes de los transportistas tendrían una reunión de trabajo con la Secretaría de Gobernación para dialogar sobre los bloqueos y las políticas del gobierno para apoyar a los transportistas.

El Secretario de Hacienda, Edgar Amador, estableció que durante 2026 el monto del subsidio a los transportistas a través de la deducción en los peajes fue de 13 mil 900 millones de pesos, de los cuales 4 mil 500 millones se otorgan a las 170 empresas citadas.