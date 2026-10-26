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Román pasará siete años en prisión por golpear y violar a su mamá

Román “N” fue sentenciado a siete años de prisión tras haber sido encontrado culpable de agredir física y sexualmente a su mamá en el municipio de Cocula, Jalisco

Por: JC Segundo

sentenciado
El sujeto sentenciadoFoto: Especial

Román “N” fue sentenciado a siete años de prisión tras haber sido encontrado culpable de agredir física y sexualmente a su mamá en el municipio de Cocula, Jalisco. 

Al ahora sentenciado se le imputaron los delitos de violencia familiar, lesiones y violación.

Los hechos que motivaron el proceso penal ocurrieron el 17 de noviembre de 2021 al interior de una vivienda ubicada en la colonia Ascensión.

En ese lugar, Román atacó a golpes a su mamá en diversas partes del cuerpo, profirió amenazas de muerte en su contra, la derribó al suelo y posteriormente la agredió sexualmente, según se comprobó.

Policías de Investigación localizaron y capturaron a Román “N”, poniéndolo de inmediato a disposición del órgano judicial para que respondiera por sus actos.

Durante la etapa procesal, el Ministerio Público aportó pruebas, peritajes y testimonios, demostrando su culpabilidad.

Ante las evidencias recabadas y presentadas por el personal ministerial, el imputado admitió plenamente su responsabilidad en los delitos que se le imputaban.

Román se sometió a un procedimiento abreviado mediante el cual el juez de control le dictó la sentencia condenatoria por siete años, siete meses y seis días en prisión, así como el pago de la reparación del daño por la cantidad de 62 mil pesos por concepto de daño psicológico.

Una menor de 15 años rompió el silencio y denunció a su padrastro, un pastor de la iglesia en Salinas Victoria, #NuevoLeón, por invadir su privacidad e intentar abusar de ella. #LoDijoZea #ImagenNoticias Visita nuestro sitio web: http://www.imagentv.com No te pierdas Imagen Noticias con Francisco Zea de lunes a viernes en punto de las 5:50 am por Imagen Televisión. TikTok: https://www.tiktok.com/@imagennoticia Instagram: https://www.instagram.com/imagentvnoticias/ X:https://twitter.com/ImagenNoticias_ https://twitter.com/ImagenTVMex Facebook: https://www.facebook.com/ImagenTVNoticias Aquí encontrarás la mejor información nacional e internacional de Imagen Noticias con Francisco Zea, Nacho Lozano, Crystal Mendivil, Enrique Sánchez y Paola Rojas.
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