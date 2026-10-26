Román pasará siete años en prisión por golpear y violar a su mamá

Román “N” fue sentenciado a siete años de prisión tras haber sido encontrado culpable de agredir física y sexualmente a su mamá en el municipio de Cocula, Jalisco.

Al ahora sentenciado se le imputaron los delitos de violencia familiar, lesiones y violación.

Los hechos que motivaron el proceso penal ocurrieron el 17 de noviembre de 2021 al interior de una vivienda ubicada en la colonia Ascensión.

En ese lugar, Román atacó a golpes a su mamá en diversas partes del cuerpo, profirió amenazas de muerte en su contra, la derribó al suelo y posteriormente la agredió sexualmente, según se comprobó.

Policías de Investigación localizaron y capturaron a Román “N”, poniéndolo de inmediato a disposición del órgano judicial para que respondiera por sus actos.

Durante la etapa procesal, el Ministerio Público aportó pruebas, peritajes y testimonios, demostrando su culpabilidad.

Ante las evidencias recabadas y presentadas por el personal ministerial, el imputado admitió plenamente su responsabilidad en los delitos que se le imputaban.

Román se sometió a un procedimiento abreviado mediante el cual el juez de control le dictó la sentencia condenatoria por siete años, siete meses y seis días en prisión, así como el pago de la reparación del daño por la cantidad de 62 mil pesos por concepto de daño psicológico.