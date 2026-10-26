Rosa Icela Rodríguez se reúne con transportistas que rechazan paro de CANACAR

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó este lunes 26 de octubre una reunión con representantes del sector transportista que rechazaron el paro nacional convocado para esta jornada por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR).

Al término del encuentro, la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) destacó la disposición de las organizaciones participantes para mantener el diálogo con el Gobierno federal y buscar acuerdos que atiendan las demandas del autotransporte sin afectar la movilidad de la población.

Agradecemos la disposición de estas organizaciones para privilegiar el diálogo constructivo, llegar a consensos y avanzar en soluciones que atiendan las necesidades del sector”, señaló Rodríguez en sus redes sociales.

Representantes del autotransporte rechazan la movilización

La reunión se realizó en la sede de la SEGOB y contó con la participación de representantes de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT), la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) y la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM).

De acuerdo con la información difundida por la dependencia, las organizaciones manifestaron ante las autoridades federales su desacuerdo con la movilización convocada por la CANACAR.

Rodríguez reiteró que el diálogo es la vía para atender las diferencias y evitar afectaciones en las carreteras del país.

Reafirmamos nuestra voluntad de continuar en esta vía para evitar bloqueos que afecten los traslados de la población”, agregó la secretaria.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reafirmó su disposición al diálogo con transportistas. X

Participan Hacienda, Seguridad y Comunicaciones

En el encuentro también participaron Edgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Luis Díaz de León, por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); Tania Carro, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y César Yáñez, integrante del equipo de Gobernación.

Las autoridades señalaron que las demandas del sector serán atendidas mediante la mesa de trabajo instalada con las dependencias competentes. El objetivo es revisar los planteamientos de las cámaras y asociaciones del autotransporte y avanzar hacia acuerdos.

Antes de la reunión, la Secretaría de Gobernación llamó directamente a los integrantes de la CANACAR a evitar bloqueos carreteros, al advertir que estas acciones pueden afectar a miles de personas que necesitan trasladarse a sus trabajos, escuelas y hogares.

La dependencia también señaló que las interrupciones viales repercuten en el transporte de mercancías, el abastecimiento de productos y las actividades comerciales e industriales.

Con este encuentro, el Gobierno federal busca mantener abiertos los canales de negociación con las organizaciones transportistas y encontrar soluciones a sus demandas sin generar afectaciones a terceros.