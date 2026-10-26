Sobrecarga administrativa estresa a 68% de los directores escolares: OCDE

El exceso de trabajo administrativo es la principal fuente de estrés para los directores escolares, al ser señalado por 68 por ciento de los encuestados en los sistemas educativos participantes en TALIS 2024, de acuerdo con un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El documento The Value of School Principals in TALIS 2024 identifica otras fuentes importantes de presión laboral: 56 por ciento de los directores reportó estrés por los cambios en los requisitos establecidos por las autoridades y 53 por ciento por atender las preocupaciones de madres y padres de familia.

El informe también documenta un aumento de cuatro puntos porcentuales entre 2018 y 2024 en la proporción de directores que identificó las preocupaciones de las familias como una fuente importante de estrés.

En el mismo periodo, aumentó cuatro puntos la proporción que señaló la disciplina escolar y las tareas adicionales derivadas de las ausencias de personal.

En 2024, 49 por ciento de los directores identificó la disciplina escolar como un factor de presión, mientras que 45 por ciento mencionó las tareas adicionales ocasionadas por la ausencia de trabajadores.

La OCDE advierte que las exigencias administrativas no sólo representan una carga laboral, sino que también se relacionan negativamente con la percepción que tienen los directores sobre el ejercicio de su liderazgo pedagógico.

Este vínculo apunta a una tensión entre las tareas de gestión y el acompañamiento educativo que deben realizar quienes encabezan las escuelas.

Sin embargo, el informe identifica una asociación estadística y no demuestra que la carga administrativa sea, por sí sola, la causa de un menor liderazgo pedagógico.

El estudio también reporta cambios en la evaluación formal de los docentes. Entre 2018 y 2024, la proporción de directores que señaló utilizar los resultados escolares y los resultados del aula como parte de esos procesos disminuyó de 70 a 61 por ciento en los sistemas educativos comparados.

La investigación forma parte de los resultados de la Encuesta Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje (TALIS) de 2024, que estudia las condiciones laborales, las responsabilidades y las prácticas de liderazgo de los directores escolares, además de los factores que pueden contribuir a fortalecer su trabajo.