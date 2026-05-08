Toma nota: este es el mejor suero oral de electrolitos según la Profeco

Después de hacer ejercicio, durante un viaje largo o en días de calor intenso, muchas personas recurren a bebidas con electrolitos para rehidratarse rápido. En el mercado mexicano hay opciones que se han vuelto habituales, pero no todas ofrecen lo mismo en términos de contenido, azúcares y aporte real de sales minerales.

Para entender cuál conviene más, la Procuraduría Federal del Consumidor realizó un estudio comparativo sobre bebidas hidratantes disponibles en México. El análisis, actualizado en los últimos años y vigente como referencia en 2026, evalúa desde el contenido de sodio y glucosa hasta el etiquetado y la calidad sanitaria.

Qué bebida hidratante es mejor según Profeco

De acuerdo con Profeco, las bebidas tipo “suero oral” diseñadas para rehidratación —como Electrolit— suelen ofrecer una composición más equilibrada de electrolitos que las bebidas deportivas tradicionales. Esto se debe a que están formuladas con proporciones específicas de sodio, potasio y glucosa que facilitan la absorción de líquidos en el organismo.

En contraste, productos como Gatorade, aunque útiles para reponer líquidos tras actividad física moderada, contienen mayores cantidades de azúcares añadidos y menor concentración de sodio en comparación con soluciones de rehidratación oral. Esto las hace menos eficientes en casos de deshidratación más intensa.

El estudio también señala que algunas bebidas comercializadas como “hidratantes” no cumplen completamente con lo que prometen en etiqueta. En ciertos casos, el contenido de electrolitos es bajo o el nivel de azúcares es elevado, lo que puede contrarrestar el beneficio esperado.

Además, Profeco verificó el cumplimiento de normas oficiales, asegurando que las bebidas analizadas no representen riesgos sanitarios y que su etiquetado sea claro para el consumidor. Este punto es clave para identificar productos confiables.

La elección depende en gran medida del uso. Para situaciones de deshidratación por calor, enfermedad o esfuerzo físico intenso, Profeco recomienda optar por soluciones de rehidratación oral como Electrolit o productos similares, ya que están diseñados para restablecer el equilibrio de líquidos y sales en el cuerpo.

En cambio, para ejercicio ligero o consumo ocasional, bebidas deportivas como Gatorade pueden ser suficientes, siempre considerando su contenido de azúcar. En estos casos, también es posible diluirlas con agua para reducir la carga calórica.

Otro factor importante es revisar la etiqueta. PROFECO sugiere verificar la cantidad de sodio, glucosa y calorías por porción. Una bebida adecuada debe aportar electrolitos sin exceder en azúcares añadidos.

En términos de costo, las bebidas tipo suero suelen tener un precio más alto —entre 25 y 40 pesos por botella en 2026— mientras que las deportivas pueden encontrarse desde 15 pesos. Sin embargo, la elección no debe basarse solo en el precio, sino en la función que se busca cubrir.

El organismo recuerda que el agua sigue siendo la principal fuente de hidratación en condiciones normales. Las bebidas con electrolitos deben utilizarse en contextos específicos y no como sustituto habitual.

En un mercado con múltiples opciones, los datos de PROFECO permiten diferenciar entre productos diseñados para hidratar de forma efectiva y aquellos orientados más al consumo recreativo. Elegir correctamente puede marcar la diferencia entre recuperarse rápido o simplemente ingerir una bebida azucarada.