En el mundo del cuidado personal, pocos productos generan tanta curiosidad como los exfoliantes faciales y corporales. Prometen retirar células muertas, dejar la piel más suave y mejorar la apariencia general del rostro o cuerpo. Pero entre tantas opciones en tiendas y farmacias, surge la duda habitual: ¿cuál conviene comprar realmente?

Para responder, muchos consumidores revisan estudios de la Procuraduría Federal del Consumidor.

La Profeco ha publicado comparativos sobre productos cosméticos y de higiene personal en México, evaluando etiquetado, contenido neto, información comercial y cumplimiento normativo. En exfoliantes no siempre existe un ranking anual único, pero sí referencias de marcas reconocidas por calidad, reputación y desempeño constante en el mercado nacional durante 2026.

El mejor exfoliante según Profeco y otras marcas bien evaluadas

Con base en comparativos de consumo, presencia comercial y reportes retomados por medios especializados, una de las opciones mejor posicionadas en México ha sido St. Ives, especialmente por sus líneas exfoliantes faciales y corporales ampliamente distribuidas.

La marca suele destacar por variedad de fórmulas, disponibilidad en autoservicios y farmacias, así como por ofrecer presentaciones enfocadas en distintos tipos de piel. Además, mantiene buena reputación entre consumidores que buscan una sensación de limpieza profunda y textura más uniforme.

Entre los factores que suelen favorecerla están el etiquetado claro, diferentes rangos de precio y opciones para rostro o cuerpo. También es una marca fácil de encontrar en México durante 2026.

Eso sí, el “mejor exfoliante” depende del tipo de piel. No es lo mismo una piel sensible que una grasa o una que necesita hidratación adicional.

Entre otras marcas bien evaluadas o bien posicionadas en el mercado mexicano aparecen:

Neutrogena

Nivea

Clean & Clear

Cetaphil

Garnier

Neutrogena suele ser buscada por quienes prefieren líneas faciales dermatológicas. Cetaphil es popular entre personas con piel sensible. Nivea y Garnier mantienen presencia fuerte en cuidado diario.

Al momento de elegir, conviene revisar si el exfoliante es físico (con partículas) o químico (con ácidos suaves). Los físicos pueden sentirse más intensos; los químicos suelen buscar renovación progresiva. Si tienes piel reactiva, vale la pena optar por fórmulas suaves.

También importa la frecuencia. Exfoliar demasiado puede irritar o resecar. En general, muchos especialistas recomiendan una o dos veces por semana, dependiendo de la piel y del producto usado.

En precios de 2026, un exfoliante comercial puede encontrarse desde 70 hasta 250 pesos en presentaciones comunes, mientras marcas premium o dermatológicas pueden superar ese rango.

Si buscas una opción reconocida, accesible y fácil de encontrar en México, St. Ives suele figurar entre las referencias más sólidas. Pero la mejor compra será siempre la que se adapte a tu tipo de piel y se use con moderación.