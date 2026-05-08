Juez de Sonora programa audiencia sin avisar a la FGR en el caso Bar Adelitas

Sin notificar previamente al Ministerio Público de la Federación, la defensa de Juvenal “N”, alias “El Padrino”, identificado por autoridades federales como presunto líder de una red internacional de trata de personas que operaba en el Bar Adelitas en Tijuana Baja California, promovió y consiguió la programación de una audiencia para solicitar el cambio de medidas cautelares del imputado por el delito de trata de personas, en un hecho que ha comenzado a generar cuestionamientos al interior del propio proceso judicial.

Cabe recordar que “El Padrino”, considerado un objetivo prioritario del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, fue detenido en la colonia Nueva Escocia, en Guadalajara, Jalisco el pasado 12 de marzo, durante un operativo conjunto encabezado por la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional.

De acuerdo con documentos judiciales, el abogado Frumencio Cortez Rodríguez solicitó al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, encabezado por Pedro Contreras Orduño una audiencia especial con fundamento en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, bajo el argumento de que el acusado tiene 75 años y presenta un estado de salud delicado.

Sin embargo, fuentes cercanas al caso señalaron que la audiencia fue agendada para las 17:00 horas de este viernes, sin dar vista ni informar oportunamente al Ministerio Público Federal y asesores jurídicos, situación que podría representar una violación al principio de contradicción y equilibrio procesal entre las partes.

En el escrito presentado ante el juzgado federal, la defensa pidió que la diligencia fuera considerada como una “audiencia especial” y no como una revisión de medida cautelar ordinaria, argumentando que se trata de una excepción humanitaria relacionada con el cumplimiento de prisión preventiva domiciliaria.

Asimismo, la defensa sostuvo que viajarían peritos desde la Ciudad de México para participar en la audiencia y respaldar el estado de salud del imputado; sin embargo, la visita de los peritos médicos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), de la defensa del imputado y de la asesoría jurídica, se realizó el pasado lunes 27 de abril a las 12:37 horas (tiempo del centro del país), para ello, se determinaría una audiencia para que los tres médicos presentaran sus resultados.

El caso ha generado inconformidad al interior de la FGR, debido a que Juvenal “N” enfrenta acusaciones por delitos graves y trata de personas. Por ello, la decisión del administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, Pedro Contreras Orduño, podría derivar en la modificación de la medida cautelar impuesta a “El Padrino”, quien eventualmente obtendría su libertad y tendría la posibilidad de evadir nuevamente la acción de la justicia, como lo hizo durante años.