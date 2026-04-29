En el pasillo de higiene personal hay productos que prometen aliento fresco, protección contra bacterias y una sonrisa impecable. Pero cuando llega el momento de elegir, surge la duda: ¿realmente todas las marcas cumplen lo que anuncian? Para responder esa pregunta, muchas personas recurren a los estudios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que analiza calidad, contenido y veracidad comercial de productos vendidos en México.

En el caso de los enjuagues bucales, Profeco ha revisado distintas marcas disponibles en supermercados y farmacias, evaluando aspectos como contenido neto, información al consumidor, cumplimiento de etiquetado y componentes declarados. Aunque las formulaciones pueden cambiar con el tiempo, varios análisis siguen siendo referencia para consumidores durante 2026.

El mejor enjuague bucal según Profeco

De acuerdo con estudios comparativos difundidos por la Profeco y retomados por medios nacionales especializados en consumo, una de las marcas mejor posicionadas ha sido Listerine, particularmente en algunas de sus líneas antisépticas tradicionales.

La marca destacó por cumplir con lo declarado en etiquetado, presentar contenido neto correcto y mantener reconocimiento por su acción antibacterial. También es una de las más conocidas entre odontólogos y consumidores mexicanos.

Entre los puntos que suelen favorecerla están:

Amplia disponibilidad en tiendas y farmacias

Variedad de presentaciones

Fórmulas enfocadas en control de placa y mal aliento

Etiquetado claro

Trayectoria y confianza de marca

Eso no significa que sea la única buena opción. El mejor enjuague también depende de lo que busque cada persona: frescura intensa, fórmulas sin alcohol, sensibilidad dental o precio accesible.

Entre otras marcas bien evaluadas o bien posicionadas por reputación comercial y cumplimiento en el mercado mexicano aparecen:

Colgate Plax

Oral-B

Equate

Dental Max

Sensodyne

Cada una puede resultar atractiva según el perfil de uso. Colgate Plax suele ser popular por equilibrio entre precio y disponibilidad. Sensodyne es buscada por personas con sensibilidad dental. Oral-B mantiene buena reputación en higiene bucal integral.

Al comprar un enjuague bucal conviene revisar si contiene alcohol, especialmente si prefieres una sensación menos intensa o lo usarán adolescentes bajo supervisión. También vale la pena verificar si está enfocado en encías, caries, blanqueamiento o mal aliento.

Otro consejo importante es no sustituir el cepillado ni el hilo dental con enjuague bucal. Los especialistas recuerdan que funciona como complemento, no como reemplazo de la limpieza mecánica diaria.

En costos de 2026, una botella mediana puede encontrarse desde 45 hasta 140 pesos, dependiendo de marca, tamaño y promociones. Las versiones premium o especializadas pueden superar ese rango.

Elegir bien un enjuague bucal no se trata solo del sabor fresco al usarlo. También cuenta que cumpla lo que promete, se adapte a tus necesidades y ofrezca buena relación calidad-precio. Y si buscas una apuesta confiable en México, Listerine suele mantenerse entre las referencias más sólidas del mercado.