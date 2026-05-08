Empresarios se reúnen gobernadora de Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sostuvo una reunión con líderes de la iniciativa privada en el Palacio de Gobierno, donde se abordaron temas relacionados con el desarrollo económico, seguridad e inversiones estratégicas para la entidad.

En un comunicado, el gobierno estatal explicó que el encuentro fue "para dar seguimiento a los proyectos de inversión, a fin de abonar a la competitividad de los diferentes municipios de la entidad".

También se compartió con empresarios información de los avances que registra la entidad en el tema de la seguridad, donde se mantiene una tendencia a la baja en los indicadores.

De acuerdo contigo información de medios locales, durante la reunión, la mandataria estatal destacó la importancia de trabajar de manera conjunta con el sector productivo para generar condiciones de estabilidad y competitividad en la entidad.

También se revisaron temas vinculados con infraestructura, desarrollo regional y seguridad pública, considerados prioritarios para garantizar un entorno favorable para las empresas.

En el encuentro participaron integrantes del gabinete estatal, entre ellos el secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña, así como representantes de organismos empresariales y líderes del sector privado, destacó el gobierno de Chihuahua.

La reunión se realizó en un contexto en el que Chihuahua busca consolidarse como uno de los principales polos de desarrollo económico del norte del país, particularmente por su actividad industrial, manufacturera y de exportación.

Durante el encuentro, empresarios reconocieron la apertura de la administración estatal para mantener comunicación permanente con el sector privado y dar seguimiento a proyectos estratégicos para la entidad.

De acuerdo con esos medios, en la reunión se intercambiaron puntos de vista sobre las condiciones económicas actuales y los retos que enfrenta el estado en materia de competitividad y desarrollo.

Los representantes empresariales reiteraron la importancia de mantener coordinación con las autoridades estatales para impulsar inversiones, fortalecer la generación de empleos y continuar con proyectos que beneficien tanto a la capital como a otras regiones del estado.

Asimismo, se destacó la relevancia de mantener estabilidad y certeza para el sector productivo, especialmente ante los desafíos económicos nacionales e internacionales.

La administración estatal ha señalado en distintas ocasiones que el trabajo coordinado con empresarios y organismos de la iniciativa privada es clave para mantener el crecimiento económico de Chihuahua y fortalecer sectores estratégicos vinculados con la industria y el comercio.